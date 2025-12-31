La policía de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 realizó un operativo en el Departamento 9 de Julio, donde incautó una moto con el motor adulterado.

Fuentes policiales destacaron que el procedimiento se realizó durante tareas de investigación de la sección. En el accionar, los efectivos entrevistaron a un hombre que circulaba en el rodado Zanella 110 c.c. . Al inspeccionar el motor, se detectó que los dígitos habían sido modificados, configurando un caso de adulteración.

Ante lo sucedido, la moto fue secuestrada y puesta a disposición de la UFI Genérica. Los agentes continúan con las investigaciones para determinar el origen del vehículo y esclarecer las circunstancias del hecho.