Cristina Kirchner pasará Año Nuevo internada: parte médico actualizado

La expresidente Cristina Fernández de Kirchner pasará la Nochevieja internada en el Sanatorio Otamendi, donde permanece hospitalizada desde el 20 de diciembre. Ese día fue sometida a una cirugía de urgencia por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada.

Según el último parte médico difundido por la institución, la recuperación de Kirchner es más lenta de lo esperado. La directora médica, Marisa Lafranconi, informó que la paciente presenta un íleo posoperatorio, se mantiene con drenaje peritoneal y recibe tratamiento antibiótico endovenoso para prevenir complicaciones infecciosas.

Publicidad

El íleo posoperatorio es una parálisis transitoria del intestino que puede extender los tiempos de internación y requiere control clínico constante. Hasta el momento no hubo alta ni se precisó un plazo para que pueda abandonar el centro de salud.

Desde su ingreso, la exmandataria permanece en una habitación individual. Allí pasó la Nochebuena, la Navidad y ahora también Año Nuevo. No realizó apariciones públicas ni difundió mensajes en redes sociales, lo que aumenta la atención sobre su estado de salud.

Publicidad

El entorno político y militantes del kirchnerismo siguen con atención cada parte médico. Frente al sanatorio se colocaron carteles de apoyo y se manifestaron expresando su deseo de pronta recuperación. La internación transitoria también modificó su régimen de prisión domiciliaria en el marco de la causa Vialidad, bajo seguimiento judicial.

Por ahora, la única información oficial proviene del Sanatorio Otamendi, y el entorno de la expresidente mantiene un estricto hermetismo sobre su evolución.