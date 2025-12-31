La elección de pasar Año Nuevo con amigos y no con la familia se ha vuelto cada vez más frecuente, según advierten especialistas en psicología. Lejos de reflejar un conflicto con los vínculos familiares, esta decisión suele estar vinculada a la búsqueda de afinidad emocional y bienestar personal en un momento de cierre de ciclo.

Martín Wainstein, psicólogo clínico y director de la Carrera de Especialización de Psicología Clínica de Orientación Sistémica de la UBA, explicó que priorizar a los amigos no implica rechazo familiar. “Muchas veces expresa una búsqueda de afinidad emocional acorde al momento vital”, señaló. Las reuniones con amigos permiten mayor espontaneidad y menos presión por conflictos o expectativas del pasado.

La función de los amigos como “familia elegida” se vuelve central, sobre todo ante cambios vitales, duelos, separaciones o redefiniciones personales. El psicólogo resaltó que este tipo de elección refleja un deseo de celebrar desde el disfrute y no desde la obligación, con vínculos más flexibles y espacios donde la persona puede mostrarse tal como es.

Marcelo Clingo, licenciado en psicología y presidente de la Asociación de Psicólogas y Psicólogos de Buenos Aires, destacó que la tendencia a festejar con amigos viene creciendo y no debe verse como un conflicto familiar. “El espacio de amigos ofrece un momento de encuentro sin mayores exigencias ni rigideces que suelen aparecer en ámbitos familiares”, indicó.

Ambos especialistas coinciden en que, cuando la decisión es consciente y flexible, no indica malestar psicológico. Por el contrario, refleja autonomía emocional, capacidad de elección y una visión más amplia de la familia, que hoy incluye vínculos más allá de los consanguíneos. En este contexto, la amistad se consolida como un espacio de libertad y disfrute, apto para recibir el año nuevo de manera más relajada y acorde al presente personal.iunfo