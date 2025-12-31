Un importante operativo terminó con el rescate de aves autóctonas que permanecían en cautiverio ilegal luego de tres intervenciones realizadas en los departamentos Albardón y Caucete. Actuaron efectivos de las Unidades Rurales 1 y 2 de la Policía de San Juan.

Fuentes policiales destacaron que en total fueron 110 las aves recuperadas en allanamientos realizados en dos viviendas particulares y en la vía pública. En los operativos, los agentes detectaron la tenencia y comercialización clandestina de diversas especies protegidas.

Los policías especificaron que había benteveos, zorzales negros, cardenales rojos, jilgueros, chamuchines, reinas moras, tordos laguneros y negros, corbatitas, mixtos boquenses, reyes del bosque, vira vira, canarios, diucas, siete colores, piquitos de oro y loros amazónicos, entre otras variedades.

Como resultado de las intervenciones, tres personas terminaron detenidas. Los aprehendidos fueron identificados como Rojas (31), Ferreira (75) y Berroca (41), este último con antecedentes por infracciones similares, según precisaron fuentes policiales. Además del rescate de aves, se incautaron cerca de 150 jaulas, trampas, jaulines de traslado y distintos dispositivos de captura ubicados a ras del suelo, utilizados para la caza furtiva.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, que continuará con la investigación por presunta violación a la normativa vigente de protección de la fauna silvestre.