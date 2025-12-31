Mientras gran parte del planeta aguardaba el final del calendario, los habitantes de Kiritimati, una isla del océano Pacífico perteneciente a la República de Kiribati, ya celebraban la llegada del 2026.

Fiel a la tradición, Kiritimati volvió a ser el primer punto del mapa en despedir el año, con un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó su cielo nocturno y marcó el inicio global de los festejos.

Una hora más tarde, llegó el turno de Nueva Zelanda. La ciudad de Auckland se convirtió en el epicentro de las celebraciones en Oceanía: miles de personas se congregaron en el paseo marítimo para presenciar el clásico espectáculo de pirotecnia sobre la emblemática Sky Tower. El show dejó imágenes impactantes que rápidamente se viralizaron y se sumaron a las postales que dan inicio al nuevo año.

En redes sociales empezaron a circular videos y transmisiones en vivo que reflejan cómo distintas regiones del mundo reciben el 2026, mientras países como Argentina aún transitan las últimas horas del año.

De esta manera, Kiritimati volvió a ocupar el primer lugar en las celebraciones globales, abriendo paso a una cadena de festejos que dará la vuelta al planeta durante toda la jornada.