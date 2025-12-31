River Plate quedó a un paso de cerrar la contratación de Matías Viña, lateral uruguayo de 28 años, habitual convocado a la selección de Marcelo Bielsa y campeón de la Copa Libertadores con Palmeiras en 2020. En Brasil y Uruguay aseguran que la dirigencia del Millonario avanzó de forma decisiva en las últimas horas y que el acuerdo con Flamengo está próximo a concretarse mediante un préstamo con cargo y opción de compra. El club carioca busca liberar un cupo en su plantel, mientras que el futbolista pretende recuperar continuidad en un año clave de cara al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

La llegada de un refuerzo en la banda izquierda se volvió prioritaria luego de que Marcelo Gallardo le comunicara a Milton Casco que no será tenido en cuenta para la próxima temporada. El entrenador insistió por un reemplazo natural para esa zona tras una serie de intentos fallidos: River sondeó sin éxito la posibilidad de incorporar a Julio Soler (Bournemouth) y Alexandro Bernabei (Inter), y realizó consultas preliminares por Román Vega (Zenit), Ángelo Martino (CSKA Sofía) y Elías Báez (San Lorenzo), ninguna de las cuales prosperó.

En ese contexto, Viña apareció como la alternativa más firme. Su salida de Flamengo se aceleró en las últimas semanas luego de haber quedado relegado como tercera opción detrás de Ayrton Lucas y Alex Sandro. Además, las lesiones condicionaron su temporada: el defensor sufrió una fractura en la tibia y una reconstrucción del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que lo mantuvieron alejado de las canchas entre agosto de 2024 y mayo de 2025. A raíz de ello, solo disputó diez partidos en el año y no sumó minutos en la campaña que coronó a Flamengo con la Libertadores. Su escaso rodaje y la necesidad de recuperar ritmo competitivo potenciaron su deseo de sumarse al conjunto de Núñez.

Si la documentación avanza según lo previsto, Gallardo podría contar con Viña desde el inicio de la pretemporada en San Martín de los Andes. El uruguayo sería la tercera incorporación formal del mercado tras las llegadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno, mientras que el regreso de Ezequiel Centurión y Tomás Galván de sus préstamos también ampliaría las opciones del plantel. La llegada de Viña, quien podría pelear mano a mano el puesto con el campeón del mundo Marcos Acuña, aparece como una pieza clave para fortalecer la defensa y ampliar las variantes tácticas de un equipo que buscará recuperar protagonismo local e internacional en 2026.

Mientras tanto, River mantiene activa otra negociación: la de Santino Andino, delantero de la Selección Sub 20 y Godoy Cruz. Aunque existe un acuerdo entre los clubes, el cambio de representante del jugador retrasó la definición. La dirigencia confía en encaminar la operación en las próximas semanas.

Como parte de la preparación, el equipo disputará dos amistosos en Uruguay dentro de la Serie Río de la Plata: el 11 de enero frente a Millonarios de Colombia en el Campus de Maldonado, y el 17 ante Peñarol en el mismo escenario, un duelo que reavivará el clásico rioplatense después de una década sin enfrentamientos oficiales. La pretemporada concluirá con el debut en el Torneo Apertura 2026 ante Barracas Central, programado entre el 23 y el 25 de enero.

Con el mercado en pleno movimiento, la inminente llegada de Matías Viña ilusiona a River Plate con reforzar una zona sensible y sumar jerarquía en la búsqueda de volver a competir por todo.