El presidente de la Nación, Javier Milei, pasará el Año Nuevo en la Residencia Presidencial de Olivos, manteniendo el hermetismo sobre con quiénes compartirá la celebración. Desde su entorno confirmaron que no habrá viajes ni reuniones de trabajo durante el 31 de diciembre ni el 1 de enero, y que el mandatario permanecerá en Buenos Aires para retomar sus actividades el primer día del 2026.

Desde que asumió en diciembre de 2023, Milei ha optado por no realizar festejos importantes en la Quinta de Olivos ni viajar a otras residencias presidenciales, como Chapadmalal. Tradicionalmente, a la medianoche del 1 de enero brinda un mensaje dirigido a la población, repasando los logros del año anterior y adelantando expectativas para el nuevo ciclo.

En 2025, el mensaje estuvo centrado en la recuperación económica y la salida de la recesión, con un llamado a la confianza ciudadana. En 2024, Milei había aprovechado el saludo de Año Nuevo para defender medidas de ajuste fiscal y exhortar a la dirigencia política a apoyar la Ley Bases enviada al Congreso.

Mientras tanto, la Casa Rosada mantiene actividad estratégica. Algunos ministros tomaron un breve receso hasta el lunes 5 de enero, y otros ultiman detalles de viajes oficiales al exterior. Áreas como la Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Comunicación y el Ministerio del Interior seguirán con tareas habituales, incluyendo avances en nombramientos internos.

El próximo viaje internacional del presidente será a Davos, Suiza, entre el 18 y 19 de enero, donde participará en el Foro Económico Mundial. No hay planificadas vacaciones en la Costa Atlántica ni eventos familiares previstos para el primer mes del 2026. Las actividades partidarias de La Libertad Avanza se retomarán a mediados de febrero, con la posible inauguración de una nueva sede en avenida Córdoba, Ciudad de Buenos Aires.