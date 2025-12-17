El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reúne este miércoles en Washington para examinar el rumbo del programa de 20.000 millones de dólares firmado con Argentina. La convocatoria tiene carácter informal y se centra en el futuro inmediato de la política monetaria argentina y sus herramientas para estabilizar las finanzas públicas tras la introducción de un nuevo esquema de bandas cambiarias.

El personal técnico del FMI involucrado en el seguimiento del acuerdo con Buenos Aires actualiza a los directores respecto de la coyuntura local. El proceso incluye la revisión de los avances logrados desde que el nuevo ciclo económico comenzó formalmente en abril, una etapa marcada por la estrecha vigilancia sobre la capacidad del Banco Central argentino para recomponer reservas y sostener la estabilidad en los mercados de divisas.

La administración actual flexibilizó recientemente el esquema de bandas que pesa sobre las operaciones con moneda extranjera, en un intento de reforzar la confianza de los inversores ante las dificultades estructurales históricas del país. En ese marco, el Ministerio de Economía comunicó el inicio de una estrategia gradual para la reconstrucción de las reservas internacionales, una medida señalada como prioritaria para mejorar la resiliencia financiera.

El cambio central que motiva la consulta en el organismo multilateral radica en el esquema de bandas de flotación para el peso argentino. A partir de 2026, esas franjas se ajustarán mensualmente en línea con la tasa de inflación. Hasta ahora, el tope de ajuste admitido no superaba el uno por ciento mensual. Este giro responde al objetivo oficial de dotar de mayor previsibilidad y flexibilidad al valor de la moneda local frente al dólar y otras divisas internacionales.

Las autoridades argentinas informaron que el Banco Central proyecta comprar 10.000 millones de dólares durante el próximo año en su escenario base, cifra sujeta a cambios según la evolución de la demanda de dinero. Esta meta busca responder a una de las condiciones clave exigidas desde el FMI para avanzar en la normalización macroeconómica y la reducción de la volatilidad.

La próxima revisión relevante del programa de financiamiento para Argentina tendrá lugar a fin de enero del año próximo, según el portal institucional del FMI. Por lo tanto, no se espera una decisión formal inmediata tras la charla de hoy en Washington. El proceso previsto contempla que la evaluación en curso nutra el análisis técnico y fundamente eventuales recomendaciones cuando llegue la instancia de una nueva revisión del acuerdo.

El escenario financiero argentino atrae atención global debido a la combinación de desafíos internos y monitoreo internacional. Las autoridades buscan evitar nuevas turbulencias mientras ajustan instrumentos monetarios y fiscales bajo la mira de entidades multilaterales. El resultado de la estrategia oficial depende en buena medida del margen de maniobra otorgado por el FMI y de la evolución de los flujos reales de divisas en el circuito económico nacional.