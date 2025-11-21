La organización de la Fiesta Nacional del Sol confirmó que la jornada suspendida por el intenso viento sur se reprogramará para este domingo 23 de noviembre. Las actividades recuperadas incluirán la Feria, el patio gastronómico y los escenarios con artistas locales, tal como estaban previstos originalmente para la noche del jueves. Además, habrá un operativo especial de transporte de colectivos para que el público vaya.

La apertura del predio será a las 19, manteniendo el mismo esquema que en los días previos. Desde el Ministerio de Turismo informaron que todas las entradas adquiridas para el jueves 20 serán válidas exclusivamente para el domingo, sin necesidad de realizar cambios ni trámites adicionales.

Para facilitar el traslado de los asistentes, el servicio de colectivos funcionará de forma extendida. Las unidades saldrán desde los puntos habituales entre las 18 y las 22, mientras que los regresos desde el Estadio del Bicentenario estarán disponibles a partir de las 19 y hasta el cierre de las actividades.

Las autoridades aclararon que durante la jornada reprogramada no se realizará el Espectáculo Central en el Velódromo Vicente Chancay ni habrá shows musicales principales en el escenario mayor del Estadio del Bicentenario. La propuesta del domingo incluirá únicamente la Feria, la oferta gastronómica y las presentaciones de artistas locales.