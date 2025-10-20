El sobrepaso de Franco Colapinto a Pierre Gasly durante las vueltas finales del Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas generó tensión interna en Alpine, que organizó una reunión interna para este martes con el objetivo de analizar la situación y discutir la desobediencia del piloto argentino.

Colapinto justificó su maniobra tras la carrera: “Teníamos bastante más ritmo en el último stint. Bortoleto venía muy cerca, atacando fuerte. Pierre iba muy lento y me estaba frenando. Creo que lo mejor era que yo estuviera adelante”. Sin embargo, el accionar fue mal visto dentro del equipo, ya que Alpine espera que cualquier instrucción del muro sea definitiva, según indicó Steve Nielsen, director general de la escudería: “Estamos decepcionados de que eso no se respetó. Es algo que vamos a revisar y manejar internamente”.

Tras la carrera, Colapinto mantuvo un encuentro con su ingeniero Stuart Barlow y Flavio Briatore, asesor principal del equipo, donde se lo vio sonriente, aunque no trascendieron detalles del encuentro. Se espera que la reunión de este martes en Alpine sirva más que nada como tirón de orejas formal al piloto, en lugar de sanciones mayores.

El incidente llega en un contexto de expectativas sobre el futuro de Colapinto en la Fórmula 1. Aunque no se ha anunciado oficialmente, se espera que continúe como titular en 2026 junto a Gasly, lo que convierte a este episodio en una advertencia para el joven piloto argentino sobre la disciplina interna del equipo.

El debate sobre la estrategia y la obediencia dentro de Alpine se da justo antes del GP de México, que se correrá el domingo 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde todos los ojos estarán puestos en Colapinto y Gasly.