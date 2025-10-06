Guillermo Francos rompió el silencio oficial tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires. En declaraciones radiales, reconoció que la situación generada por la vinculación del economista con el presunto narcotraficante Fred Machado “estaba perjudicando seriamente la campaña” de La Libertad Avanza, aunque destacó que el presidente Javier Milei “cree absolutamente en su inocencia”.

El jefe de Gabinete explicó que la decisión de Espert fue “totalmente personal”, aunque admitió que el episodio tomó tal magnitud que afectaba las propuestas del espacio. “Del sábado al domingo, él reflexionó sobre lo que estaba generando en la campaña. Se había convertido en el centro del debate y decidió dar un paso al costado”, señaló.

Francos también responsabilizó al kirchnerismo, al que acusó de intentar “ensuciar” al oficialismo. Según el funcionario, “Milei entendió que esto era una maniobra política del kirchnerismo para dañar la imagen del Gobierno”.

A pesar de esto, Francos reconoció que Espert cometió errores iniciales de comunicación: “No tuvo la suficiente claridad para explicar la situación y eso generó sospechas. Fue un error de comunicación”. No obstante, reiteró su respaldo personal: “No puedo creer que él haya tenido una vinculación real con Machado. Lo importante es que renuncia a sus fueros y se somete a la Justicia”.

Tras su salida de la lista, Espert quedará sin inmunidad parlamentaria a partir del 10 de diciembre, cuando finalice su mandato. Desde entonces, la Justicia podrá avanzar en la causa que lo investiga, mientras que la oposición buscará apartarlo de su banca y de la presidencia de la Comisión de Presupuesto, algo con lo que Francos no estuvo de acuerdo: “No hay motivo para que lo echen. Hay legisladores procesados que mantuvieron su banca”.

Por último, Francos confirmó que dentro de LLA ya se analiza a Diego Santilli como posible reemplazo de Espert como primer candidato bonaerense, aunque la decisión final dependerá de la Justicia electoral: “Queremos reimprimir las boletas, pero es un proceso complejo”. Destacó el gesto de renuncia de Espert como un acto de responsabilidad: “Fue noble. No quiso seguir perjudicando la campaña. Si hubiera explicado mejor al principio, nada de esto habría pasado”.