Un fuerte choque se registró este miércoles por la noche en la intersección de Ruta Nacional 40 y calle 12, en el departamento Pocito, donde dos autos colisionaron tras una frenada brusca en medio de un chaparrón que afectaba la zona.

El siniestro vial ocurrió cerca de las 20 horas, cuando ambos vehículos circulaban por Ruta 40 de sur a norte. Al llegar al semáforo ubicado en calle 12, el conductor de un Toyota Corolla Cross frenó de manera repentina, pese a que, según una de las partes, la luz aún no había cambiado a rojo.

El Toyota Corolla Cross que fue impactado en la parte trasera fue trasladado a Comisaría 7° para las medidas legales correspondientes.

Detrás circulaba un Volkswagen Gol, cuyo conductor no logró detener la marcha a tiempo y terminó impactando contra la parte trasera del Corolla Cross. De acuerdo al testimonio de la acompañante del Gol, la intensa lluvia que caía en ese momento habría sido un factor determinante para que se produjera la colisión.

Los ocupantes del VW Gol regresaban de Carpintería.

Como consecuencia del choque, no se registraron heridos de gravedad. El conductor del Volkswagen Gol, dominio CKB 021 identificado como Juan Páez de 48 años, sufrió algunos golpes, al igual que su acompañante y esposa, Leonela Sánchez, quien además presentó un corte en el labio superior. Ambos ocupantes de este auto están domiciliados en la localidad de Carpintería, en Pocito.

Las partes involucradas concurrieron a la dependencias policial para realizar las actas de coque y exhibir la documentación de ambos rodados.

En cuanto al conductor del Corolla Cross quien además viajaba con otras personas, no sufrieron lesiones de consideración.

Personal policial intervino en el lugar y trasladó a ambas partes a la Comisaría 7ª, donde se labraron las actas correspondientes, teniendo en cuenta que no hubo lesiones de consideración.