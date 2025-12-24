Georgina Barbarossa estalló contra Vero Lozano por robarle a una famosa

La pantalla de Telefe atraviesa un clima de tensión interna tras conocerse el destino laboral de Marixa Balli. Georgina Barbarossa, en diálogo con Yanina Latorre para el ciclo Sálvese quien Pueda, admitió haber puesto el grito en el cielo al enterarse de que la bailarina no formaría parte de su equipo.

Según la conductora, Balli estaba destinada originalmente a su programa, pero la gerencia del canal decidió asignarla a otro espacio, lo que motivó su contundente queja al afirmar que se la habían robado,.

A pesar del malestar por perder a quien considera una figura valiosa, Barbarossa aclaró que su relación con Verónica Lozano, la nueva anfitriona de la panelista, se mantiene intacta bajo un vínculo de "hermanitas".

No obstante, la presentadora de las mañanas reconoció que no posee el control total sobre el armado de su ciclo. Según su relato, la negativa de la emisora para sumar a Marixa se basó en que su programa ya cuenta con un staff numeroso, recibiendo un "basta" como respuesta a su pedido de nuevas incorporaciones.

Por su parte, Verónica Lozano confirmó que la llegada de "La Cachaca" se concretará a partir de febrero, destacando que es una personalidad con renombre, picante y capaz de hablar de cualquier tema. Esta incorporación ha generado incertidumbre sobre la continuidad de Vicky Xipolitakis, cuya permanencia en el programa está bajo análisis del productor Fede Levrino.

Ante la posibilidad de que el equipo quede sobrepoblado, Lozano no descartó implementar un sistema de equipo rotativo para asegurar que nadie pierda su puesto de trabajo tras este movimiento estratégico.