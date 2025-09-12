Los abogados de Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), han renunciado en su labor en el caso que investiga supuestos sobornos dentro de dicho organismo. La renuncia, motivada por “razones personales”, ocurre en un momento crucial de la investigación, ya que se había rumoreado que Spagnuolo podría convertirse en un imputado colaborador. Esta decisión ha generado muchas conjeturas en el ámbito judicial, especialmente a raíz de nuevos procedimientos investigativos que buscan recabar pruebas.

En paralelo, la justicia ha intensificado sus acciones, realizando nuevos operativos en la residencia de Spagnuolo, ubicada en un barrio privado de Pilar, y en la vivienda de su ex colega Daniel Garbellini, en Berazategui. El objetivo principal de estas incursiones es identificar a las personas que visitaron a los exfuncionarios recientemente. Además, se está trabajando para abrir una de las cajas de seguridad del ex director de Andis, en un intento por obtener más elementos para la causa.

Estas recientes acciones judiciales, ordenadas por el fiscal Franco Picardi, se dan luego de la declaración como testigo de Fernando Cerimedo, reconocido consultor político y dueño del medio digital Derecha Diario. En su testimonio, Cerimedo validó el contenido de los audios que desataron el escándalo, en los que la voz atribuida a Spagnuolo menciona un presunto esquema de corrupción en la agencia gubernamental, involucrando a altos funcionarios. Según fuentes cercanas a la investigación, Cerimedo confirmó que Spagnuolo le había relatado con antelación lo que se escucha en las grabaciones.

Los audios iniciales, cuya validez legal ha sido cuestionada, son utilizados por la fiscalía como un punto de partida para construir el expediente. La declaración de Cerimedo brinda una vía alternativa para corroborar los dichos, superando las objeciones presentadas por los defensores de la empresa implicada en el asunto. Este testimonio refuerza la investigación en curso y podría ser clave para el desarrollo del proceso judicial.