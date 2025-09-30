El Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales y la Dirección de Cultos y ONG, lanzó una convocatoria especial para entidades inscriptas en el RUCO con el fin de participar en la próxima edición de la Feria Agroproductiva. El encuentro se desarrollará este sábado 4 de octubre, de 10 a 14 horas, en el tradicional Paseo de las Palmeras del Parque de Mayo.

La Feria Agroproductiva, organizada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria mediante la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, se realiza el primer y tercer sábado de cada mes y constituye un espacio de encuentro, visibilización y comercialización de productos locales. En esta ocasión, el Ministerio de Gobierno dispondrá de un sector exclusivo para ONG, que podrán difundir su labor, exhibir proyectos y generar mayor integración comunitaria.

Las organizaciones interesadas deberán completar el formulario online habilitado para esta convocatoria: Formulario de inscripción. La selección se realizará sobre la base de las entidades inscriptas en el Registro Único de Cultos y ONG (RUCO).

Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse por correo electrónico a o telefónicamente a los números 4307200 / 7201 / 7202 / 7206, de lunes a viernes, en horario de 8 a 14 horas.

De esta forma, el Gobierno provincial busca fortalecer la presencia de las organizaciones sociales en espacios de participación ciudadana y contribuir a la difusión de sus proyectos comunitarios dentro de uno de los eventos más concurridos del calendario local.