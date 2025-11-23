El Chelsea se impuso este sábado por 2-0 ante el Burnley en el estadio Turf Moor, en un duelo correspondiente a la fecha 12 de la Premier League, y quedó como único escolta del torneo. El mediocampista argentino Enzo Fernández selló la victoria en el final del encuentro, mientras que el español Pedro Neto había marcado el primer gol durante la etapa inicial.

Con este triunfo, el equipo dirigido por el italiano Enzo Maresca alcanzó los 23 puntos, ubicándose a tres del líder Arsenal, que mañana afrontará el clásico ante Tottenham. El Burnley, por su parte, quedó en zona de descenso con apenas 10 unidades en lo que va del certamen.

Publicidad

El Chelsea abrió el marcador a los 37 minutos, cuando Neto conectó de cabeza dentro del área chica y venció al arquero eslovaco Martin Dúbravka, sorprendiendo a la defensa local y estableciendo el 1-0 en una etapa inicial dominada por los Blues.

En el complemento, el conjunto visitante mantuvo el dominio y la intensidad mostrada en el primer tiempo. Cuando el partido se acercaba al cierre, a los 88 minutos, Enzo Fernández capitalizó un pase preciso de Marc Guiu y empujó la pelota al fondo de la red para sentenciar el 2-0 definitivo.

Publicidad

La victoria consolida al Chelsea en los primeros puestos y le permite sostener su buen presente en la Premier, mientras que Burnley continúa comprometido en la lucha por la permanencia.