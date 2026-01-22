Google Maps: cómo buscar empleo por perfil y ubicación en la app

Google Maps ha dejado de ser únicamente una aplicación para viajeros para transformarse en una alternativa innovadora frente a los portales laborales tradicionales, los cuales suelen estar saturados y ofrecer procesos poco personalizados. La plataforma ahora permite a los usuarios localizar empresas y oportunidades de empleo basándose en su perfil profesional y ubicación geográfica específica.

El funcionamiento del sistema consiste en utilizar el motor de búsqueda integrado ingresando términos clave como "agencia de marketing", "estudio contable" o "empresa de software" junto a la zona deseada.

Como resultado, la herramienta despliega un listado detallado que incluye la dirección exacta, horarios de atención, enlaces a sitios web o redes sociales y las valoraciones de otras personas. Esta modalidad facilita un contacto más directo con posibles empleadores y evita la dependencia exclusiva de intermediarios digitales.

Esta tendencia creciente resulta especialmente valiosa para optimizar tiempos y costos de traslado al permitir priorizar vacantes en áreas cercanas al lugar de residencia. Además, la búsqueda es altamente personalizable: desde jóvenes que buscan su primer empleo en comercios locales o retail, hasta profesionales con experiencia interesados en startups o polos tecnológicos.

Los interesados pueden guardar lugares y crear listas para organizar sus visitas o entrevistas, lo que les permite enviar solicitudes personalizadas y demostrar iniciativa en lugar de esperar pasivamente a que aparezca una oferta en un portal.