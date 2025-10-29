Huarpe Deportivo > Convocatoria abierta
Guardavidas sanjuaninos: cierra la inscripción para la reválida anual
POR REDACCIÓN
La Dirección de Deportes Náuticos y Contacto con la Naturaleza, dependiente de la Secretaría de Deporte de San Juan, informó que este viernes 31 de octubre vence el plazo para inscribirse en la reválida de Guardavidas correspondiente a la temporada 2025/2026.
Hasta esa fecha se recibirá la documentación completa en el Departamento Náutico y Deporte Motor, ubicado en San Luis y Aberastain, de 8:00 a 12:30 horas, sin excepción.
La reválida fue aprobada mediante la resolución Nº 1861 del 9 de septiembre y contempla dos etapas: una evaluación teórica virtual y un examen práctico de rescate y navegación, con el objetivo de mantener la habilitación de los guardavidas para la próxima temporada.
Para mayor comunicación y/o consultas, comunicarse por correo electrónico: departamentonautico@gmail.com o de manera presencial por las oficinas náuticas de 8 a 12.30 (San Luis y Aberastain) con el director del curso guardavidas, Pablo Quiroga Cisella.
Para descargar la ficha de Inscripción Reválida Guardavidas 2025/2026: https://drive.google.com/file/d/1HUjaZXbHpRBl9bAmQPPUN-c18-mFJGHt/view
Inscripciones - requisitos
Se recibirán todos los requisitos juntos, sin excepción:
1. Libreta de Guardavidas.
2. Certificado de aptitud física para realizar actividad física (Médico Clínico).
3. Ergometría informada por Cardiólogo (Estudio con esfuerzo).
4. Certificado de Apto Psicológico (emitido por Psicólogo).
5. Recibo pago inscripción.
El costo de los aspirantes que realicen la Reválida anual de Guardavidas 2025/2026, deberán abonar el importe de $ 30.000, en concepto de inscripción para rendir el examen teórico-práctico.
Reválida
Con respecto a la reválida de guardavidas para la temporada 2025/2026, se programó la evaluación teórica y la evaluación práctica, de acuerdo a los siguientes ítems a tener en cuenta:
• Evaluación Teórica (Obligatoria)
Se realizará el sábado 8 de noviembre de manera virtual en horario de mañana donde enviarán mail informativo con el horario.
Evaluación: Preguntas sobre conocimientos básicos y actualizados de RCP, Primeros Auxilios y Maniobras de Rescate - multiple choice (Para Personal Náutico se agrega Ley Náutica 826 G).
• Evaluación Práctica Reválida
Se realizará el sábado 15 de noviembre, en el Embarcadero de Punta Negra 08:00 horas, puntual.
1. Nado continuo 500 mts en 12 minutos (en 10 minutos Personal Náutico)
2. Pedestrismo 1.000 mts en 5 minutos
3. Fuerza – Extensiones de brazos (Varones 40 – Mujeres 25)
4. Circuito de rescate (ingreso al agua, maniobras de rescate, remolque, extracción, traslado, RCP y primeros auxilios, preguntas teóricas etc.).
5. Evaluación escrita conocimientos básicos de RCP, 1° Auxilio, Técnicas Rescate. (Ley Náutica 826 G para Personal Náutico)
6. Evaluación práctica de navegación y rescate embarcado. (Personal Náutico)
En cuanto al personal náutico, rendirá la reválida el viernes 14 de noviembre.