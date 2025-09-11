Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, pidió al Gobierno Nacional la suspensión de planes sociales que se otorgan a extranjeros en zonas de frontera y sugirió que estos fondos se reasignen a jubilados y personas con discapacidad. Esta propuesta surge ante la observación de cómo "mes a mes se cruzan de un país a otro, a cobrar una asignación universal por hijo y después se vuelven al país vecino", lo que el mandatario considera una "dilapidación de fondos" en personas que "no viven y que no residen, que no trabajan y que no aportan nada a nuestro país".

Sáenz calificó la suspensión de los beneficios a personas con discapacidad como una "torpeza", que generó "una angustia muy grande" y es "muy triste" al afectar no solo las pensiones, sino también la cobertura médica y los insumos. Explicó que notificar a las personas para las auditorías es mucho más complejo en "geografías tan amplias como la de Salta, donde hay parajes muy alejados", en comparación con la Capital Federal. Esta situación, según el gobernador, es una muestra de "desconocer desde un escritorio en Capital Federal la realidad de muchas provincias". La medida de suspender los planes sociales a extranjeros en frontera busca beneficiar directamente a jubilados y aumentar los beneficios a personas con discapacidad con los fondos que se estarían ahorrando.

La acción legal presentada por la provincia de Salta ante la Corte Suprema de Justicia se tramita bajo la carátula CSJ 2128/2025 MISIONES, PROVINCIA DE c/ ESTADO NACIONAL Y OTRO s/AMPARO. En este recurso, Salta solicitó que se ordene el restablecimiento inmediato del pago de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y demás beneficios conexos para sus residentes, que se disponga el pago retroactivo a los beneficiarios desde la fecha de suspensión, y que se declare la nulidad de las auditorías y procedimientos "irregulares" implementados por el ANDIS en el territorio provincial. Además, se pidió que se adopten medidas urgentes para garantizar un procedimiento de auditoría "transparente, profesional y accesible" que respete el debido proceso y los derechos de las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad.

Como medida cautelar, la provincia de Salta solicitó que se disponga el restablecimiento inmediato del pago de las pensiones suspendidas en el ámbito provincial y que el Gobierno Nacional se abstenga de suspender nuevos beneficios hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo en este amparo. Finalmente, el gobernador Sáenz defendió la decisión de Salta de arancelar la atención sanitaria a extranjeros en sus hospitales públicos, al señalar que era "muy injusto ver los tours de salud para venir a atenderse a nuestros hospitales". Agregó que "esto debería pasar en los hospitales públicos de todo el país" y recordó que en "cualquier parte del mundo, al extranjero, nos cobran la salud", aunque reconoció que "por una cuestión humanitaria nunca dejamos de atender cuando hay riesgo de vida". El mandatario advirtió que "no pueden pagar justos por pecadores" y que "hoy tenemos familias y organizaciones que denuncian vulneración de derechos básicos", exigiendo "auditorías serias y transparentes".