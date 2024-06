En el marco del Día Nacional de la Prueba del VIH, este próximo jueves 27 de junio, desde el Ministerio de Salud realizarán testeos para concientizar y detectar la enfermedad. En este sentido, DIARIO HUARPE dialogó con la jefa del Programa Provincial de Respuesta al VIH, ITS y Hepatitis Virales que dijo que apuntan a aquellas personas que no tienen diagnóstico. Según datos nacionales, el 13% de las personas no están al tanto de su diagnóstico.

Lorena Herrera, jefa del Programa Provincial de Respuesta al VIH, ITS y Hepatitis Virales explicó a DIARIO HUARPE que a nivel nacional se estima que hay 140.000 personas que tienen VIH y de estas, el 68% están con tratamiento, el 22% conoce su diagnóstico, pero no están siendo medicados, y el 13% restante no tiene conocimiento que tiene la presentación. “Es a ese porcentaje que las políticas de salud apuntan con estos testeos, ya que no conoce su diagnóstico y que está viviendo con la enfermedad. A veces no tienen síntomas, piensan que no han tenido riesgo o no se han animado a realizarse el testeo", agregó.

Por el alarmarte porcentaje es que a través de los testeos buscan que las personas puedan conocer su diagnóstico y recibir el tratamiento a tiempo las personas que padezcan de VIH. En San Juan, 17 personas cada 100.000 habitantes están diagnosticadas con VIH, según confirmó Herrera.

“El año pasado hubo 144 casos diagnosticados en la provincia. Cifra que disminuyó respecto al año 2022 (152) pero sigue preocupando su ascenso", afirmó.

Según comentó Herrera, actualmente hay 800 personas en San Juan que están atendidas en el sistema público por la enfermedad aunque hay otras personas que no continuaron con el tratamiento y las consultas médicas.

En este sentido, la funcionaria comentó que no todas las personas que conocen su diagnóstico sobre VIH en la provincia acceden al tratamiento por diversos motivos como la falta de adherencia o por cuestiones personales. "Estamos avocados a eso también, en cada centro de salud hay monitoreo para saber la cantidad de pacientes que están activos retirando medicación y quienes no", explayó.

Cómo es el testeo

Lorena Herrera explicó que el testeo es un procedimiento muy sencillo y no demora más de media hora. "Simplemente, es un pinchazo en el dedo y el resultado estará en 30 minutos. Además, se brindará una charla previa de prevención", manifestó.

Por otra parte, resaltó que mediante el testeo podrán diagnosticar nuevos casos y recibir el tratamiento a tiempo.

Estadísticas en género

Con respecto qué género es el máximo portador, Herrera resaltó que en todos los casos diagnosticados, el 68% es de varones y aproximadamente un 30% es de mujeres mientras que un 1,2% son personas trans. “Siempre en esta epidemia se ha enfocado en las personas trans como los principales portadores, pero hay muchos hombres que son los más riesgosos”, explicó.

La funcionaria explicó que hay tres formas de contagiarte de VIH: mediante el acto sexual, transfusión sanguínea y transplacentario, que es de mamá a bebé mediante el embarazo.

Peligros en el embarazo

Mediante las charlas y los testeos, también buscan concientizar a las mujeres sobre el peligro en el momento del embarazado y es que al no saber sobre la presencia del VIH en su cuerpo, podrían contagiar al bebé. "La mujer embarazada se la detecta con VIH, se le hace tratamiento inmediatamente durante todo el periodo de gestación para que el virus no traspase la placenta. De esta manera hay un 2% de que ese bebé nazca con la ETS", manifestó.

Tratamiento

Si bien, Moreno explicó que el tratamiento depende del momento de la detección del virus, lo clasificó en tres tipos: la medicación preexposición, antes de tener relaciones como una forma de prevenir contagiarse; la medicación diagnosticada una vez detectado el virus para suprimir la carga viral y, por último, está la medicación PEP (postexposición) que se puede tomar el medicamento dentro de tres días tras una posible exposición al VIH y en casos de urgencia como el ruptura del preservativo.

Lorena Herrera enfatizó que “en el afán de no quedarse embarazadas y buscar métodos anticonceptivos, se olvidan del uso del preservativo que previene muchas infecciones y enfermedades que los adolescentes y jóvenes no tienen en cuenta”.

Vale destacar que si bien se enfoca en el VIH, en los testeos también podrán diagnosticarse sobre ITS como la sífilis, la Hepatitis B y C.

Lugares de testeos