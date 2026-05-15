La temprana irrupción de Sergio Uñac en la discusión presidencial del peronismo para 2027 ya empezó a generar reacciones dentro del PJ sanjuanino. Una de las voces que salió a marcar diferencias fue la del diputado provincial Mario Herrero, dirigente alineado con el giojismo, quien cuestionó que el pocitano haya puesto en marcha una candidatura sin antes debatir un proyecto político.

Si bien reconoció que “objetivamente es bueno” que un sanjuanino aspire a competir por la Presidencia, Herrero relativizó la importancia de la procedencia del candidato y puso el foco en la propuesta política que pueda representar. “Esto depende y yo creo que el criterio para discernir no pasa porque sea sanjuanino. Acá hay que evaluar muchas cosas y primero tenemos que resolver qué es lo que queremos hacer”, sostuvo el legislador.

Ante la pregunta de si, dentro de las alternativas que existen en el peronismo nacional, el proyecto de Axel Kicillof le resulta más potable, Herrero indicó que “tengo entendido que está trabajando con algunos sectores para construir un proyecto, que por otro lado me parece que es lo deseable, lo aspirable”, afirmó en El Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV.

Luego profundizó en esa idea y volvió a insistir en que el orden de discusión dentro del PJ debería comenzar por las propuestas y no por los nombres propios. “Primero tenemos que resolver qué es lo que queremos hacer y después veremos con quién. Porque si primero digo ‘es Pedrito’ y al que no le guste Pedrito automáticamente queda afuera. En cambio, si a ese que no le gusta Pedrito y a Pedrito los hacemos coincidir en una mesa donde definimos un proyecto, es mucho más fácil después”, argumentó.

La grieta de San Juan

El diputado Mario Herrero también dejó expuesta la persistente tensión entre el giojismo y el uñaquismo, una fractura que todavía atraviesa al peronismo sanjuanino. Incluso justificó los gestos políticos de José Luis Gioja hacia Kicillof y dejó una definición contundente sobre la relación entre el exgobernador y Uñac.

“No me extrañaría que José Luis Gioja diga: ‘si yo veo uno mejor que lo que ya conozco de Uñac, voy a volcarme a votar a ese’. Es absolutamente lógico, para eso tenemos competencia interna”, expresó.

Luego apeló a un viejo refrán popular para explicar el distanciamiento político entre ambos dirigentes. “El que se quema con leche cuando ve la vaca llora”, lanzó.

Consultado directamente sobre si Gioja “se quemó” políticamente con Uñac, Herrero respondió sin rodeos: “Yo entiendo que sí”. Aunque aclaró que no integró el círculo más íntimo del giojismo durante los años de gestión provincial, aseguró que la ruptura dentro del PJ no fue casual.

Textuales

Mario Herrero / Diputado provincial