Hizo un reclamo en un local de neumáticos y destruyó el lugar a barretazos

Un hombre de 62 años, identificado como Walter Alberto Gómez, protagonizó un violento incidente este viernes alrededor de las 14:00 horas en el local comercial "Fx Neumáticos".

Ubicado sobre la avenida Ignacio de la Roza en Capital, el sujeto se encontraba aguardando la resolución de un reclamo por unas cubiertas adquiridas con anterioridad,. Ante la demora en el proceso, el cliente se ofuscó y utilizó dos barretas de hierro de aproximadamente 70 centímetros para atacar las instalaciones del comercio,.

El saldo de la agresión incluyó la destrucción de tres monitores, un panel de control perteneciente a un autoelevador y dos displays de una reguladora de aire para neumáticos. Personal de la División Comando Urbano intervino en el lugar tras ser alertado por el episodio de extrema agresividad.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron las herramientas metálicas utilizadas y restos plásticos de la maquinaria dañada. Gómez, domiciliado en Capital, quedó aprehendido y a disposición de Flagrancia bajo los cargos de daño simple y amenazas.