Un hombre permanece prófugo y es intensamente buscado por la Justicia tras haber golpeado violentamente a su esposa con un látigo en medio de una discusión doméstica en la localidad de Los Ardiles, en la provincia de Santiago del Estero, informaron fuentes oficiales.

El episodio, denunciado por la propia víctima, ocurrió el 29 de diciembre en la vivienda que compartían. Según su relato, la discusión se originó por la forma en que ella le había cebado un mate, una situación cotidiana que escaló rápidamente en agravios y violencia física.

La mujer, de 46 años, contó que durante la pelea su esposo tomó un rebenque que estaba colgado en la galería y la atacó repetidas veces, golpeándola en brazos, espalda y piernas, mientras la amenazaba de muerte e intentaba impedirle que saliera de la casa.

Aprovechando un descuido del agresor, la víctima logró pedir ayuda a su hermana, quien llamó a la Policía. Para ese momento, el hombre ya había huido del lugar, iniciándose una intensa búsqueda por parte de las autoridades.

Por su parte, el fiscal Mariano Gómez, a cargo de la causa, solicitó la detención del acusado y ordenó un allanamiento en su domicilio. En ese procedimiento, la Policía secuestró un importante arsenal de armas, que incluyó una escopeta, una pistola, municiones y varias armas blancas.

La mujer fue asistida por personal médico, que constató lesiones que podrían curar en un plazo de 15 días, y quedó bajo resguardo de familiares, además de recibir un botón antipánico como medida de protección mientras avanza la investigación.

Este caso vuelve a poner de relieve la gravedad de la violencia de género en la región, donde discusiones que deberían ser cotidianos desencadenan agresiones físicas graves, y las autoridades buscan reforzar la protección de las víctimas y la detención de los responsables.