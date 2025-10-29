Una sanjuanina atraviesa un momento muy difícil tras sufrir un grave accidente en moto cuando se dirigía a su escuela rural en el departamento Angaco.

Se trata de Carolina Serra, maestra de nivel inicial, quien fue atropellada el miércoles 22 de octubre, a las 7.40 de la mañana, en la intersección de calle El Bosque y Nacional. Debido a que quedó en cama, la mujer pide ayuda para sostener su casa en donde vive con sus tres hijos menores de edad.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Carolina relató que sufrió fractura en la mano izquierda, pérdida de dientes, daños en los ligamentos de la clavícula, y además heridas en la rodilla y el labio superior, por las que debió recibir puntos de sutura. “Estoy muy angustiada, asustada, llena de hematomas y con mucho dolor. Poco puedo hablar por los puntos de la boca y la falta de dientes”, expresó.

Publicidad

La docente afirmó que su situación económica es muy precaria, ya que su sueldo de maestra apenas alcanza para pagar alquiler e impuestos, y que el padre de sus tres hijos no aporta cuota alimentaria. “Con mi actual pareja hacemos empanadas los fines de semana para vender, pero ahora con esto no puedo. Además sufro de hipertensión severa y depresión, y este mes ni siquiera pude comprar mis medicamentos”, detalló.

Carolina contó que su sueldo docente ronda los $450.000, de los cuales paga $250.000 de alquiler y $135.000 de luz, además de los gastos médicos que la obra social no cubre completamente. Debido a una enfermedad cardíaca y su tratamiento con más de 15 medicamentos diarios, no puede trabajar doble turno, por lo que su fuente de ingreso adicional (la venta de empanadas y clases particulares) quedó interrumpida tras el accidente.

Publicidad

Por eso, familiares y amigos organizaron una colecta solidaria para ayudarla a cubrir los gastos médicos y sostenerse mientras se recupera. Carolina pidió la colaboración de la comunidad y compartió su alias para transferencias: 1287carito.

“Necesito ayuda para poder darle de comer a mis hijos hasta que pueda volver a trabajar”, concluyó la docente.