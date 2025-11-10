Identificaron al joven que apuñaló a otro en la EPET N°2: sus mismos compañeros lo encubrían

Casi una semana después del violento incidente registrado a la salida de la Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) N° 2, ubicada en las calles Rivadavia y Catamarca, las autoridades judiciales lograron identificar al presunto agresor de un alumno, quien resultó herido con un arma blanca. Se trata de un adolescente de 17 años, quien fue notificado junto a sus padres por disposición de la Justicia de Menores.

El episodio ocurrió al finalizar la jornada escolar, cuando un grupo de jóvenes que se encontraba en las inmediaciones del establecimiento inició una gresca. Según los testimonios recabados, un estudiante intervino para defender a un compañero que estaba siendo agredido y, en medio de la confrontación, recibió una herida punzante en la zona de las costillas.

De acuerdo con los informes médicos y las pericias realizadas, se presume que el arma utilizada habría sido un destornillador u otro elemento cortopunzante de características similares. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson, donde recibió atención médica y permaneció bajo observación. Según se confirmó, las lesiones no comprometieron órganos vitales y el joven evoluciona favorablemente.

La investigación, que se vio dificultada inicialmente por la reticencia de los testigos a brindar información, avanzó mediante tareas de recolección de testimonios y análisis de evidencias. Este “pacto de silencio” entre los estudiantes retrasó la identificación del agresor, aunque finalmente se logró establecer su responsabilidad en el hecho.

La causa se encuentra a cargo de la jueza de Menores, María Camus, quien hasta el momento dispuso la notificación a los padres del adolescente implicado. Si bien no se decretó su detención, se prevé la realización de entrevistas y evaluaciones psicológicas para determinar los factores que desencadenaron el ataque y las medidas socioeducativas correspondientes.