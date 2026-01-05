Impactante relato de Miriam Lanzoni: psoriasis, dolor y noches sin paz

Durante el año 2025, Miriam Lanzoni enfrentó un complejo desafío de salud tras la aparición repentina de una psoriasis que comenzó con una pequeña mancha y terminó desbordando su realidad física.

Esta enfermedad crónica, que ocurre cuando el sistema inmunológico acelera de forma anormal la renovación de las células cutáneas, no tiene cura definitiva pero puede controlarse, viéndose afectada por factores como el estrés, cambios hormonales o la genética.

La actriz reveló el profundo impacto emocional del diagnóstico al asegurar que “por momentos me costaba mirarme, meses enteros de tratamientos, de no poder creer que mi piel se viera así”, y confesó que “había días que me levantaba y estaba con más lesiones que piel sana, me dolía verme así. Sentí mucha vergüenza que me vieran en esta versión, mucha”.

El impacto de la afección no fue solo estético, sino que alteró su vida cotidiana y profesional, obligándola a rechazar propuestas laborales interesantes. Al respecto, Lanzoni relató que “pasé noches interminables sin dormir por la picazón, por tener que dormir envuelta en film, suspender proyectos de trabajo porque no había como disimular todo mi cuerpo y mi rostro en este estado y porque era impensado hacerlo con esto como parte mía”.

A pesar del sufrimiento, la artista destacó que este proceso “me puso de rodillas ante Dios, me hizo abrazarme muy fuerte, me llevó a lugares muy oscuros para darle luz, me regaló autoconocimiento, piedad y benevolencia conmigo misma, ternura, comprensión y un poder inconmensurable”, concluyendo con firmeza que la experiencia “me hizo re confirmar que mi valor no desciende por nada, todo lo maravilloso que soy y he construido no se viene abajo por unas manchas ni por nada”.