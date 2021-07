Imputaron de homicidio culposo al colectivero de la tragedia de Capital

Este sábado, la Justicia imputó al colectivero, que atropelló y mató a un motociclista de 22 años el jueves pasado en Capital, por el delito de homicidio culposo. Luego le dio la libertad, que corresponde por ley en este tipo de delito cuando no hay una agravante que sugiera lo contrario.

La audiencia de formalización contra José Gerardo Moya Córtez, el chofer de la Línea 33 de la Empresa Albardón S.A, ocurrió este sábado a las 17.10. Empezó con 10 minutos de demora y finalizó cerca de las 19. El fiscal Rubén Riveros, acompañado por el fiscal ayudante Sebastián Gómez, presentó el caso ante el juez Andrés Abelín Cottonaro. El coordinador de la Fiscalía Delitos Especiales relató cómo sucedió el siniestro vial que se llevó la vida del albañil Fabricio Javier Flores la tarde del jueves 29 de julio.

Según los testimonios y las pericias, recolectados por los investigadores, Flores iba a bordo de su moto Maverick de 125 centímetros cúbicos por Lateral de Circunvalación Norte de este a oeste, mientras que el colectivero circulaba por Las Heras de norte a sur. El chofer arrolló al motociclista en la intersección y cuando se bajó del vehículo, nada pudo hacer, pues el joven estaba muerto.

Una vez finalizada la audiencia contra Moya, el juez le otorgó la excarcelación, es decir, que el hombre esperará la resolución final de la Justicia en libertad y, probablemente, recibirá una pena en suspenso, como suceden en estas causas, porque así está reglamentado en el Código Penal Argentino. Además el colectivero no huyó del lugar después del choque y no tenía alcohol en sangre, agravantes que pueden ser considerados por el magistrado para dejarlo detenido con prisión preventiva, pero no ocurrieron en este hecho vial.

El abogado defensor del colectivero fue Enzo Penizzotto. Moya recuperó la libertad después de estar tres días detenido en la Comisaría 4º. Ahora espera que su defensa planteé una estrategia que lo haga zafar de una sentencia. Mientras Fiscalía buscará las pruebas para dar más luz al caso y saber qué grado de responsabilidad tenía el conductor del colectivo. Tras la investigación llegará el juicio abreviado, si así lo partes lo quieren o el juicio, es decir, la etapa final del proceso.