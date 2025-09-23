Policiales > Hospital Marcial Quiroga
Incendio en 25 de Mayo: así quedó la madre de la nena que falleció
POR REDACCIÓN
Tras la muerte trágica de Samara Abigail, una nena de 7 años que perdió la vida en un incendio en su casa, la familia ha recurrido a las redes sociales para solicitar ayuda urgente.
La hermana de la madre, identificada como Melisa, fue quien realizó un "llamado a la solidaridad" y compartió "imágenes conmovedoras" que documentan la tragedia, incluyendo una foto de su sobrina fallecida (Samara Abigail) y otra de Danisa Aveiro, su hermana, internada.
La publicación que se difundió en las redes sociales muestra la impactante imagen de Danisa Aveiro en el hospital, una madre que resultó gravemente herida tras el fuego ocurrido en La Chimbera, 25 de Mayo. Melisa explicó que el incidente ocurrió "a la madrugada" y fue producto de una vela, ya que la vivienda "no contaba con suministro de luz".
El posteo buscó visibilizar la gravedad de la situación y conseguir apoyo. Melisa confirmó que el incendio se cobró la vida de la nena de 7 años y que la familia "necesita costear los gastos de servicio fúnebre y el traslado a Mendoza".
Respecto a Danisa Aveiro, la madre, se encuentra internada en el Hospital Marcial Quiroga. La tía de la menor indicó que "su pronóstico es reservado". La publicación de las imágenes sirvió para reforzar la petición de una cadena de oración por la pronta recuperación de Danisa, ya que además es madre de un bebé de un año y 8 meses que "necesita de ella todavía". La hermana de Danisa dejó su alias para que se realizaran las donaciones y pidió "lo que esté a su alcance".
