El Gobierno de Javier Milei dio a conocer el informe final del Consejo de Mayo, en un acto celebrado en la Casa Rosada donde el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó las conclusiones alcanzadas tras varias reuniones durante 2025. Cabe destacar que representantes del sector sindical no participaron de esta última edición, en medio de tensiones por la reforma laboral.

La ausencia sindical se produjo luego de que el dirigente de la CGT, Gerardo Martínez, rechazara la esencia de la reforma laboral propuesta. A pesar de ello, el Ejecutivo envió a los representantes un borrador para su revisión técnica, con la intención de reflejar en el documento la falta de consensos y las posturas sectoriales. Los detalles finales serán discutidos próximamente en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior.

En la presentación, Adorni anticipó que recibirá a los principales integrantes del Consejo, entre ellos el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo, la senadora Carolina Losada, el diputado Cristian Ritondo, el dirigente sindical Gerardo Martínez y el presidente de la UIA Martín Rappallini, quienes representan a sus respectivos sectores.

El jefe de Gabinete expuso las conclusiones preliminares sobre ocho de los diez puntos del Pacto de Mayo, y anunció que el informe completo, junto con los proyectos de ley finalizados y toda la documentación aportada por los consejeros, será publicado en Argentina.gob.ar durante el día.

Asimismo, aclaró que dos temas clave —la reforma previsional y la coparticipación federal, correspondientes a los puntos seis y nueve— no fueron abordados en esta etapa. Según explicó, “La coparticipación federal exige la participación de todos los gobernadores y la reforma previsional implica modificaciones en el esquema laboral; por eso esos dos temas quedaron fuera del análisis en esta etapa”. También recordó que el Consejo tiene un carácter “estrictamente consultivo”, sin facultades vinculantes.

Entre los puntos principales del informe se destacan:

Propiedad privada: La nueva Ley de Expropiaciones contempla indemnización a valor de mercado previo al anuncio, actualización por IPC y tasación independiente, desalojos inmediatos ante usurpaciones, además de modificaciones en regulaciones dominiales y flexibilización en tierras rurales.

Equilibrio fiscal: Se propone la Ley de Estabilidad Fiscal y Monetaria, que prohíbe el déficit, penaliza el gasto sin partida y la emisión del Banco Central, y solicita a los gobernadores comprometerse a no endeudarse si presentan déficit.

Gasto público: Aunque la Nación redujo su gasto en 2025, provincias y municipios lo incrementaron. Se sugiere congelar el gasto primario real y condicionar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a quienes no cumplan metas fiscales.

Educación: Se impulsa mayor autonomía para provincias y escuelas, contenidos mínimos nacionales, modalidades flexibles y evaluaciones censales obligatorias al finalizar la secundaria.

Reforma tributaria: Incluye simplificación del Impuesto a las Ganancias, reducción de cargas laborales, eliminación de varios impuestos internos y cedulares, exenciones y nuevos regímenes de incentivo.

Recursos naturales: Se propone la modificación de la Ley de Glaciares, revisión de la zona fría y la Ley de Bosques, eliminación de leyes de compre provincial y topes de mano de obra, y se advierte sobre el impacto del auge minero.

Modernización laboral: Se plantea una actualización integral de las normas laborales, inclusión de trabajadores autónomos y de plataformas, cambios en el trabajo agrario y la derogación de la Ley de Teletrabajo.

Apertura comercial: Se destaca la necesidad de alinear a Argentina con tratados internacionales, impulsar el Tratado de Cooperación en Patentes y enviar tratados pendientes para su ratificación.

Desde su inicio el 24 de junio de 2025, el Consejo de Mayo se reunió cinco veces para avanzar en los diez puntos del Pacto de Mayo, firmado por el Presidente y varios gobernadores en Tucumán. Los resultados, hasta ahora reservados, serán públicos este martes, coincidiendo con el llamado a sesiones extraordinarias del 10 al 30 de diciembre.

El temario oficial para estas sesiones incluye el Presupuesto 2026, el proyecto de Inocencia Fiscal, la Ley de Glaciares, la iniciativa para “blindar” el equilibrio fiscal y prohibir leyes que generen déficit, además de las reformas laborales y del Código Penal. Los puntos sobre redistribución de fondos coparticipables y reforma previsional se postergarán para un análisis posterior.

A pesar de las objeciones de la CGT, el Gobierno avanzará con el proyecto de reforma laboral para su tratamiento en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, que podría convocarse próximamente. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, busca acelerar la discusión, aunque se prevé que la complejidad del tema extienda el debate hasta enero o febrero.

En paralelo, el Presidente designó un equipo para asegurar apoyos legislativos para la segunda etapa de gestión. Manuel Adorni trabaja junto al ministro del Interior Diego Santilli para sumar adhesiones de gobernadores aliados, mientras el presidente de Diputados Martín Menem y Patricia Bullrich coordinan en el Congreso. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, lidera la coordinación semanal con la participación del asesor Santiago Caputo.