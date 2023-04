Un vecino de Santa Lucía lanzó una rifa para ayudar a la comisaría de la zona, luego de haber sufrido dos robos y que al ir a denunciar los hechos, los efectivos policiales le explicaran que no pueden salir a patrullar, ya que el único móvil con el que cuentan se encuentra roto.

Se trata de Ricardo Rivero, un vecino de Villa Marini en la zona norte de Santa Lucía, quien a través de un posteo en su perfil de Facebook lanzó una rifa solidaria para ayudar a la Comisaría 29º a reparar el único patrullero que posee. La misma consiste en la venta de números con un valor de $500 cada uno y el premio es un balde de 20 litros de pintura látex.

Publicidad

DIARIO HUARPE dialogó con Rivero, quien expresó: “La semana pasada intentaron robarle el auto a mi padre y en la mañana de este lunes me encontré con que también habían intentado forzar mi vehículo. Cansado de la situación, me dirigí a la comisaría a denunciar, pero ahí me encontré con la triste respuesta de que están sin patrullero”.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

“Los vecinos sabemos que la mayoría de estos robos son cometidos por menores de edad y que cuando logran detenerlos, son liberados a las horas. Por eso creo que lo mejor es prevenir y considero que al menos las luces y las sirenas del patrullero pueden ayudar a ahuyentar a los delincuentes, por eso es necesario que sea reparado con urgencia”, explicó Rivero.

A su vez, el vecino organizador de la rifa comentó que es propietario de una ferretería y aseguró que el dinero recaudado será donado en su totalidad a la comisaría. Es válido destacar que a tan solo horas de haber lanzado la iniciativa, vatios vecinos se sumaron a la campaña comprando números.

“No estoy seguro si lo que logremos reunir sea necesario para el total de la reparación, pero la intención es al menos colaborar. Soy nacido y criado en la zona y por una cuestión de sentido de pertenencia, siento que debo ayudar de algún modo a la comunidad”, enfatizó Rivero.