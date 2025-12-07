Insultos y acusaciones: la pelea de Yanina Latorre y Luciana Salazar por un hombre

Luciana Salazar y Yanina Latorre volvieron a protagonizar un cruce "durísimo" en la plataforma X, elevando la tensión por el eterno conflicto que involucra a Martín Redrado. El reciente enfrentamiento surgió luego de que la modelo volviera a criticar a su ex, Redrado, por organizar una "fiesta de cumpleaños a todo trapo". Salazar asegura que el economista debe “cuatro años de cuota alimentaria” a su hija.

En la cuenta del ciclo de América TV conducido por Latorre, el equipo había publicado: "Luli Salazar se queja por el festejo a todo trapo de Redrado. ¿Tendrá algún tema para hablar que no sea su ex o las historias de Divas Play?".

Ante esta crítica, la respuesta de Salazar fue virulenta, apuntando directamente a la conductora por supuestas contradicciones. La modelo recordó que la "comunicadora" de ese portal (refiriéndose a Latorre) le había mentido "en la cara" y en un momento dijo que la entendía a ella. Además, la acusó de defender al economista por conveniencia legal: "Se olvida esta ‘comunicadora’ que en un momento dijo que me entendía a mí y amenazó a Redrado de mostrar los chats que le mandaba? Redrado le hizo juicio por eso". Salazar sentenció que "Ahora se dan cuenta por qué lo defiende, como hizo con Ana Rosenfeld, mejor defenderlo que perder plata en un juicio". La modelo desafió a Latorre a negarlo, afirmando: "Y que se atreva a desmentirme esto, que se la clavo al ángulo en dos segundos. Como con todas las mentiras de dice de mí y de mi hija".

Horas más tarde, Yanina Latorre reaccionó a los mensajes publicados por Salazar. En una respuesta en cadena, Latorre inició su descargo con una corrección contundente: "Sos tan ignorante que pones 'comunicadora de este portal'. No es un portal, es un programa de televisión y esta es su cuenta de X y yo soy la conductora".

La comunicadora negó cualquier acuerdo judicial con Redrado y acusó a Salazar de extorsión: "A mi no me vas a extorsionar como a Redrado. No arreglé ningún juicio, con él salí sobreseída". Latorre finalizó el explosivo cruce atacando duramente a su rival: "Me demanda por decir que te psicopateaba pedazo de burra. Yo no soy vos, yo laburo y mucho".