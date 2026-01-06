Este martes 6 de enero, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), bajo la presidencia de Santiago Bausili, actualizó los datos sobre el rendimiento de los depósitos en pesos para que los ahorristas puedan mantener su poder adquisitivo. El organismo permite consultar la tasa de interés de cada entidad a través de una nómina extensa que facilita elegir la propuesta más conveniente.

Tras la desregulación de las tasas mínimas dispuesta el año pasado, el porcentaje de ganancia queda a criterio de cada banco, lo que ha generado una fuerte baja en las últimas semanas, situando los rendimientos entre el 20% y el 30% aproximadamente. Respecto a la facilidad para operar, el BCRA aclaró que el uso de estas herramientas es “sin costo para las personas usuarias, sin papeleo ni otros trámites”.

Publicidad

En cuanto a los valores vigentes para este martes, el Banco Nación, el Banco Macro y el ICBC ofrecen una tasa del 23,5%. Por su parte, el Banco Credicoop se ubica en el 23%, mientras que el Santander, Galicia y BBVA presentan un 21%.

Sobre la conformación del listado, el organismo explicó que “esta tabla está conformada por los bancos con mayor volumen de depósitos e incluye también aquellos bancos que informaron la tasa ofrecida a no clientes”. Quienes no sean clientes de una entidad específica pueden acceder a través de los enlaces en los sitios web bancarios para constituir su inversión.