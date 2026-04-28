El mediodía de este pasado domingo 26 de abril quedó marcado por una tragedia económica y ambiental en el departamento de Rivadavia. Alrededor de las 11:00 de la mañana, un incendio de grandes proporciones se desató en la Planta de Tecnologías Ambientales (PTA), ubicada en la intersección de Calle 5 y Pellegrini. Lo que comenzó como una alerta por una densa columna de humo negro visible desde diversos puntos del Gran San Juan, pronto se transformó en una compleja investigación judicial que busca determinar si el fuego fue provocado de manera premeditada para dañar el patrimonio público.

Una investigación judicial bajo la lupa del fiscal Achem

Ante la magnitud del evento y las sospechas iniciales, el fiscal Ignacio Achem, de la unidad fiscal genérica, tomó intervención directa en el caso. Según explicó a DIARIO HUARPE el funcionario judicial, el Ministerio Público se abocó a la investigación desde el momento mismo del hecho, ya que es cuando mayor cantidad de pruebas se pueden recolectar. Achem señaló que se encuentran evaluando si existió intencionalidad, diferenciando este episodio de una cuestión meramente accidental.

Uno de los puntos clave para la justicia será el análisis de las cámaras de seguridad situadas en el acceso por calle. No obstante, el fiscal advirtió que la zona que da hacia el cerro carece de estos dispositivos de vigilancia, lo que representa un desafío adicional para la reconstrucción de los hechos. La presencia en el lugar del secretario de Seguridad, personal de la Secretaría de Ambiente y el propio fiscal durante la jornada del domingo subraya la gravedad institucional que se le otorga al siniestro.

El millonario golpe económico a la gestión ambiental

El director del PTA, Sergio Cigana, confirmó a este medio que el daño no fue solo ambiental, sino que representó un devastador balance económico. Las pérdidas materiales se estiman en aproximadamente 60 millones de pesos, una cifra que impacta directamente en el esfuerzo de meses de trabajo de clasificación y reciclaje. Lo más grave es que el fuego destruyó casi el 100% de los materiales que ya estaban vendidos y tenían compromisos de entrega pactados para esta misma semana con empresas de La Rioja, Mendoza y San Luis.

Entre el material consumido por las llamas se encontraban más de 100 toneladas de cartón prensado, además de importantes cantidades de plástico, aluminio y restos de componentes de computadoras. "Nos han quemado el esfuerzo de meses", expresó Cigana con indignación, resaltando que el incidente ocurrió a pocos días de concretar un acuerdo estratégico con la empresa Ecobat. Este golpe financiero afecta a una planta que es estratégica para la provincia, ya que allí se procesa entre el 80% y el 85% de los residuos generados en el Gran San Juan, Ullum, Zonda y Pocito.

Indicios que alimentan la hipótesis del sabotaje

Tanto para las autoridades policiales como para los directivos de la planta, existen elementos que no encajan con un incendio accidental. El Comisario Inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos de la Policía de San Juan, reveló que al arribar al lugar se detectaron dos focos ígneos simultáneos que no tenían conexión física entre sí: uno al sur, en la zona de la escombrera, y otro en el sector de clasificación.

Sergio Cigana fue más allá y denunció lo que calificó como un comportamiento "selectivo" del fuego. Según el director, las llamas pasaron por encima de matorrales secos sin encenderlos para dirigirse directamente al patio de acopio de materiales compactados. "Esto es muy raro; el fuego no actúa así de forma natural", sentenció Cigana, quien vinculó el hecho con un posible trasfondo político destinado a dañar la gestión. Además, los expertos señalan que el material prensado, por su densidad y falta de oxígeno entre fibras, es sumamente difícil de incendiar de forma accidental.

El arduo trabajo de los bomberos y el personal de la planta

El operativo para contener el fuego fue masivo y se extendió por más de 24 horas. Participaron dotaciones de Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios y personal de Protección Civil, con el apoyo de camiones cisterna municipales. Aunque el incendio fue controlado y circunscripto para evitar que afectara la infraestructura principal de la planta, las tareas de enfriamiento han sido extremadamente complejas debido a la naturaleza de los materiales como el cartón y el caucho, que mantienen una combustión interna lenta pero persistente.

Actualmente, el personal continúa trabajando con maquinaria pesada para remover las parvas de residuos y enfriar el núcleo de la combustión. Una vez que se asegure la extinción total y se elimine cualquier resto de fuego oculto bajo las toneladas de material, los peritos podrán finalizar la recolección de evidencias técnicas para que el fiscal Achem determine fehacientemente el origen del siniestro que ha conmocionado a Rivadavia