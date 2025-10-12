Departamentales > Cultura y homenaje
Jáchal eligió a las nuevas Embajadoras de las Personas Mayores
POR REDACCIÓN
Con un emotivo encuentro lleno de alegría y reconocimientos, Jáchal concluyó las actividades dedicadas a sus personas mayores bajo el lema “Protagonistas de nuestra comunidad”, en el que se eligieron a las nuevas Embajadoras del departamento.
El intendente Matías Espejo, junto a autoridades municipales y las Paisanas Nacionales de la Tradición, compartieron una jornada de celebración con los grupos de personas mayores. En la ocasión, se eligieron a las nuevas Embajadoras de las Personas Mayores: Elsa Tejada, representante del grupo Newcom, y Teresa Muñoz, del Ballet Milagros del Tiempo.
Además, la jornada incluyó presentaciones de danza a cargo del grupo de adultos del Ballet Municipal Luis Tello y reconocimientos a quienes, año tras año, promueven la participación activa y el espíritu comunitario de los mayores.
“Son ganadoras de la vida, luchadoras y parte fundamental de nuestra comunidad”, destacó el intendente Matías Espejo durante el acto de cierre.
El evento marcó un cierre emotivo para el Mes de las Personas Mayores, destacando el valor de la participación y el compromiso de los adultos mayores en la vida comunitaria de Jáchal.
