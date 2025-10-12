Con un emotivo encuentro lleno de alegría y reconocimientos, Jáchal concluyó las actividades dedicadas a sus personas mayores bajo el lema “Protagonistas de nuestra comunidad”, en el que se eligieron a las nuevas Embajadoras del departamento.

El intendente Matías Espejo, junto a autoridades municipales y las Paisanas Nacionales de la Tradición, compartieron una jornada de celebración con los grupos de personas mayores. En la ocasión, se eligieron a las nuevas Embajadoras de las Personas Mayores: Elsa Tejada, representante del grupo Newcom, y Teresa Muñoz, del Ballet Milagros del Tiempo.

Publicidad

Las embajadas junto al intendente departamental, Matías Espejo.

Además, la jornada incluyó presentaciones de danza a cargo del grupo de adultos del Ballet Municipal Luis Tello y reconocimientos a quienes, año tras año, promueven la participación activa y el espíritu comunitario de los mayores.

“Son ganadoras de la vida, luchadoras y parte fundamental de nuestra comunidad”, destacó el intendente Matías Espejo durante el acto de cierre.

La celebración se destacó por una tarde llena de alegría, música, cultura y diversión para las personas mayores del departamento jachallero.

El evento marcó un cierre emotivo para el Mes de las Personas Mayores, destacando el valor de la participación y el compromiso de los adultos mayores en la vida comunitaria de Jáchal.