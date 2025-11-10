Jesús María 2026: día por día, artistas y cuánto cuestan las entradas

El Festival de Jesús María se prepara para vivir un momento culminante en enero de 2026, cuando celebre su sexagésima edición con 11 jornadas consecutivas de espectáculos. El encuentro, que se desarrollará entre el 8 y el 18 de enero en el anfiteatro José Hernández, representa uno de los hitos culturales más importantes de la provincia de Córdoba y promete consolidar la fórmula que lo ha posicionado como uno de los eventos musicales más convocantes del país.

Precios de entradas y conservadoras para el Festival de Jesús María 2026

Entrada general: mayores de 12 años, $ 45 mil (del 9 al 18 de enero)*

Jubilados: $ 25 mil (del 9 al 18 de enero)

Menores: de 0 a 4 años, gratis; de 5 a 11 años, $ 25 mil; de 12 años en adelante, valor de entrada general (del 9 al 18 de enero)

El jueves 8, la entrada tendrá el valor que considere cada persona; menores y jubilados podrán ingresar gratuitamente.

En cuanto a las plateas, el valor diferenciado por día es el siguiente:

Viernes 9 : platea A, $ 150 mil; platea B, $ 120 mil

: platea A, $ 150 mil; platea B, $ 120 mil Sábado 10 : platea A, $ 180 mil; platea B, $ 150 mil

: platea A, $ 180 mil; platea B, $ 150 mil Domingo 11 : platea A, $ 150 mil; platea B, $ 120 mil

: platea A, $ 150 mil; platea B, $ 120 mil Lunes 12 : platea A, $ 200 mil; platea B, $ 170 mil

: platea A, $ 200 mil; platea B, $ 170 mil Martes 13 : platea A, $ 150 mil; platea B, $ 120 mil

: platea A, $ 150 mil; platea B, $ 120 mil Miércoles 14 : platea A, $ 200 mil; platea B, $ 170 mil

: platea A, $ 200 mil; platea B, $ 170 mil Jueves 15 : platea A, $ 180 mil; platea B, $ 150 mil

: platea A, $ 180 mil; platea B, $ 150 mil Viernes 16 : platea A, $ 200 mil; platea B, $ 170 mil

: platea A, $ 200 mil; platea B, $ 170 mil Sábado 17 : platea A, $ 200 mil; platea B, $ 170 mil

: platea A, $ 200 mil; platea B, $ 170 mil Domingo 18: platea A, $ 150 mil; platea B, $ 120 mil

Las 11 jornadas del festival, en tanto, el ingreso de la conservadora tendrá el mismo valor: $ 45 mil. La capacidad máxima es de 34 litros y no se pueden ingresar envases de vidro.

Las entradas se pueden encontrar en el sitio de Paseshow. A partir del 14 de octubre, también se pueden comprar en la boletería del anfiteatro (Cleto Peña 82, Jesús María) los días martes y jueves de 18 a 21. Las entradas VIP estarán disponibles a partir de noviembre, mientras que los accesos para personas con discapacidad se habilitarán en enero.

Jesús María 2026: la grilla día por día

Jueves 08/01

Jairo

Destino San Javier

Los Nombradores Del Alba

Damián Córdoba

Nati Pastorutti

Decime Chango

Bien Argentino

Viernes 09/01

Los Palmeras

Q ' Lokura

Los 4 De Córdoba

Angelo Aranda

Lautaro Rojas

Di Fer Palacio

Sábado 10/01

Abel Pintos

Los Nocheros

Los Herrera

Los Trajinantes

Sant2

Mati Rojas

Domingo 11/01

Lázaro Caballero

Christian Herrera

Piko Frank

Lucas Sugo

Campedrinos

Magui Olave

Lunes 12/01

Los Tekis

La T y la M

Ke Personajes

Diableros Jujeños

Kepianco

Ceibo

Martes 13/01

Sergio Galleguillo

LBC y Euge Quevedo

Juan Fuentes

Carafea

Jessica Benavidez

Miércoles 14/01

Luciano Pereyra

La Konga

Nahuel Pennisi

Maggie Cullen

La Callejera

Jueves 15/01

Soledad

El Indio Lucio Rojas

Paquito Ocaño

Los Carabajal

Orellana Lucca

Chequelo

Viernes 16/01

Chaqueño Palavecino

El Loco Amato

Las voces de Orán

Cabales y Canto 4

Los Alonsitos

Loy Carrizo

Sábado 17/01

Jorge Rojas

Ahyre

Cazzu

Ulises Bueno

Guitarreros

La Clave Trío

Domingo 18/01