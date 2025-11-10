Cultura y Espectáculos > 60 aniversario
Jesús María 2026: día por día, artistas y cuánto cuestan las entradas
El Festival de Jesús María se prepara para vivir un momento culminante en enero de 2026, cuando celebre su sexagésima edición con 11 jornadas consecutivas de espectáculos. El encuentro, que se desarrollará entre el 8 y el 18 de enero en el anfiteatro José Hernández, representa uno de los hitos culturales más importantes de la provincia de Córdoba y promete consolidar la fórmula que lo ha posicionado como uno de los eventos musicales más convocantes del país.
Precios de entradas y conservadoras para el Festival de Jesús María 2026
Entrada general: mayores de 12 años, $ 45 mil (del 9 al 18 de enero)*
Jubilados: $ 25 mil (del 9 al 18 de enero)
Menores: de 0 a 4 años, gratis; de 5 a 11 años, $ 25 mil; de 12 años en adelante, valor de entrada general (del 9 al 18 de enero)
El jueves 8, la entrada tendrá el valor que considere cada persona; menores y jubilados podrán ingresar gratuitamente.
En cuanto a las plateas, el valor diferenciado por día es el siguiente:
- Viernes 9: platea A, $ 150 mil; platea B, $ 120 mil
- Sábado 10: platea A, $ 180 mil; platea B, $ 150 mil
- Domingo 11: platea A, $ 150 mil; platea B, $ 120 mil
- Lunes 12: platea A, $ 200 mil; platea B, $ 170 mil
- Martes 13: platea A, $ 150 mil; platea B, $ 120 mil
- Miércoles 14: platea A, $ 200 mil; platea B, $ 170 mil
- Jueves 15: platea A, $ 180 mil; platea B, $ 150 mil
- Viernes 16: platea A, $ 200 mil; platea B, $ 170 mil
- Sábado 17: platea A, $ 200 mil; platea B, $ 170 mil
- Domingo 18: platea A, $ 150 mil; platea B, $ 120 mil
Las 11 jornadas del festival, en tanto, el ingreso de la conservadora tendrá el mismo valor: $ 45 mil. La capacidad máxima es de 34 litros y no se pueden ingresar envases de vidro.
Las entradas se pueden encontrar en el sitio de Paseshow. A partir del 14 de octubre, también se pueden comprar en la boletería del anfiteatro (Cleto Peña 82, Jesús María) los días martes y jueves de 18 a 21. Las entradas VIP estarán disponibles a partir de noviembre, mientras que los accesos para personas con discapacidad se habilitarán en enero.
Jesús María 2026: la grilla día por día
Jueves 08/01
- Jairo
- Destino San Javier
- Los Nombradores Del Alba
- Damián Córdoba
- Nati Pastorutti
- Decime Chango
- Bien Argentino
Viernes 09/01
- Los Palmeras
- Q ' Lokura
- Los 4 De Córdoba
- Angelo Aranda
- Lautaro Rojas
- Di Fer Palacio
Sábado 10/01
- Abel Pintos
- Los Nocheros
- Los Herrera
- Los Trajinantes
- Sant2
- Mati Rojas
Domingo 11/01
- Lázaro Caballero
- Christian Herrera
- Piko Frank
- Lucas Sugo
- Campedrinos
- Magui Olave
Lunes 12/01
- Los Tekis
- La T y la M
- Ke Personajes
- Diableros Jujeños
- Kepianco
- Ceibo
Martes 13/01
- Sergio Galleguillo
- LBC y Euge Quevedo
- Juan Fuentes
- Carafea
- Jessica Benavidez
Miércoles 14/01
- Luciano Pereyra
- La Konga
- Nahuel Pennisi
- Maggie Cullen
- La Callejera
Jueves 15/01
- Soledad
- El Indio Lucio Rojas
- Paquito Ocaño
- Los Carabajal
- Orellana Lucca
- Chequelo
Viernes 16/01
- Chaqueño Palavecino
- El Loco Amato
- Las voces de Orán
- Cabales y Canto 4
- Los Alonsitos
- Loy Carrizo
Sábado 17/01
- Jorge Rojas
- Ahyre
- Cazzu
- Ulises Bueno
- Guitarreros
- La Clave Trío
Domingo 18/01
- Los Manseros Santiagueños
- Rally Barrionuevo
- Duo Coplanacu
- DesaKta2
- Flor Paz
- Simón Aguirre