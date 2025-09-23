La televisora Disney, dueña de ABC, informó que “En Vivo con Jimmy Kimmel” volverá a emitirse este martes, luego de suspenderse la producción la semana pasada por comentarios del humorista sobre el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk. La suspensión buscaba “evitar agravar aún más una situación tensa en un momento emotivo para nuestro país”, señaló la compañía.

El conflicto se originó cuando Kimmel criticó al movimiento MAGA, ligado a Donald Trump, por aprovechar políticamente el asesinato de Kirk, ocurrido durante un evento universitario. “Durante el fin de semana se registraron nuevos mínimos, con la pandilla MAGA tratando desesperadamente de caracterizar al joven que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de los suyos”, declaró Kimmel en su programa.

La reacción no se hizo esperar: Brendan Carr, director de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), amenazó con acciones legales contra ABC, advirtiendo que la cadena debía “buscar la manera de cambiar la conducta” o enfrentar consecuencias. Nexstar, que gestiona la mayor parte de los canales afiliados a ABC, dejó de transmitir el programa temporalmente.

La suspensión también recibió apoyo del expresidente Donald Trump, quien calificó la cobertura crítica hacia su administración como algo que “debería ser ilegal”. La decisión generó protestas y un amplio debate sobre los límites de la libertad de expresión y la influencia política sobre los medios en Estados Unidos.

Tras varios días de conversaciones entre Disney y Jimmy Kimmel, la empresa confirmó que el programa retomará su emisión normal este martes, buscando equilibrar la crítica del conductor con la responsabilidad corporativa frente a las autoridades y la audiencia.