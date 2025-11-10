La ampliación se dispuso tras el hallazgo de objetos en la costa de Puerto Visser que habrían sido arrastrados por el mar, lo que reorientó el trabajo de los equipos y sumó nuevas cuadrículas de rastrillaje.

Los elementos fueron detectados luego de que una encargada del establecimiento Lamar guiara a los investigadores hasta una desembocadura marítima. Desde ese punto, las autoridades definieron dos áreas de búsqueda (una hacia el norte y otra hacia el sur) con el objetivo de cubrir un radio de cuatro kilómetros de franja costera. En paralelo, se desplegaron rastrillajes terrestres y aéreos, apoyados por drones y recorridos a pie en sectores de difícil acceso, como zanjones y tramos irregulares del terreno.

En el operativo participan efectivos policiales, bomberos de Trelew y Bahía Blanca, la División Canes de Comodoro, miembros del Grupo GEOP y personal especializado de la División Búsqueda de Personas. La coordinación está a cargo del comisario general Omar Delgado, acompañado por los jefes Raúl Jones, Pablo Lobos, Ariel Ríos y el subcomisario Patricio Rojas.

A pesar del despliegue masivo, las autoridades confirmaron que los rastrillajes continúan sin resultados concretos. La falta de señales firmes agrava la preocupación de la comunidad de Comodoro Rivadavia, donde la desaparición de la pareja mantiene en vilo a familiares y vecinos.

El ministro de Seguridad de la provincia, Héctor Iturrioz, afirmó que se trabaja en todas las hipótesis, incluida la posibilidad de un homicidio. Aseguró además que las pericias biológicas y los análisis de ADN en la camioneta de Kreder, hallada semanas atrás empantanada y sin signos de violencia, podrían aportar información crucial para avanzar en el esclarecimiento del caso.