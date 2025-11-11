Un jurado popular dictó este lunes un veredicto de culpabilidad contra Rafael Horacio Moreno, el expolicía de 75 años acusado de matar a su vecino Sergio Díaz durante los festejos de Navidad en Lomas del Mirador, partido de La Matanza. La decisión se conoció pasadas las 22, al cierre de cinco días de audiencias intensas en la Sala de Juicios del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM), donde se escucharon testimonios clave de ambas partes.

El crimen ocurrió el 25 de diciembre de 2024, alrededor de las 6 de la mañana, en la calle Acevedo al 4100. Según la investigación, Moreno atravesó la calle para reclamar por el volumen de la música que sonaba desde la casa de Díaz. Testigos relataron que el acusado advirtió: “Bajen la música porque vamos a terminar mal”, frase que antecedió a una discusión que rápidamente se desbordó.

De acuerdo con los peritos y las reconstrucciones presentadas en el juicio, Moreno extrajo un arma y le disparó a Díaz en el abdomen. La herida fue letal y la víctima murió por la gravedad del daño interno, según el informe médico incorporado en el expediente.

Durante las audiencias, el jurado popular escuchó a familiares, vecinos y especialistas que detallaron la secuencia de hechos, así como los antecedentes de tensión en la relación entre ambos. El Ministerio Público presentó pruebas materiales y testimoniales que respaldaron la acusación por homicidio agravado.

La defensa intentó sostener que Moreno actuó impulsado por el miedo y en un contexto de provocación, aunque el jurado desestimó esa versión. Con la declaración del veredicto de culpabilidad, el proceso pasa ahora a la etapa de determinación de la pena, que quedará en manos del juez técnico del tribunal.

El caso, marcado por una escalada de violencia vecinal en plena madrugada navideña, reabrió el debate sobre el uso de armas en conflictos domésticos y los límites de la legítima defensa.