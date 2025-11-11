Una violenta pelea entre mujeres, en el barrio Sierras de Marquesado, fue grabada

Un video que registra un violento enfrentamiento entre dos mujeres en el barrio Sierras de Marquesado generó conmoción y preocupación entre los vecinos del complejo habitacional durante la jornada del lunes. Las imágenes, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, captaron el desarrollo de la agresión en plena vía pública.

La grabación muestra a las dos mujeres protagonizando una pelea cuerpo a cuerpo, en la que intercambiaron golpes de puño, patadas y tirones de pelo. La escena transcurrió en medio de gritos y una creciente tensión, mientras un grupo de testigos presenciaba la confrontación sin intervenir para separarlas, limitándose en cambio a filmar el incidente con sus teléfonos móviles.

Publicidad

La amplia difusión del material en plataformas digitales provocó una fuerte repercusión en la comunidad local. Entre los comentarios y versiones circulantes, algunos vecinos señalaron que una de las participantes en la reyerta tendría formación como boxeadora, aunque esta información no ha sido confirmada de manera oficial.