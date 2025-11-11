El mundo del espectáculo puso la mira en Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, luego de que su salida del programa Masterchef Celebrity generara especulaciones. La controversia creció en torno a los rumores de presuntos mensajes íntimos que la conductora Wanda Nara le habría enviado al deportista.

Consultada directamente por Pablo Layús en una entrevista para Intrusos (América TV), Valu Cervantes respondió sin dudar sobre la existencia de dichos mensajes mientras estaban en el country: "Que yo lo sepa, no existieron".

Cervantes afirmó que confía plenamente en su pareja: "Enzo me dijo que no y ya está, confío en la palabra de él", aunque dejó una puerta abierta a la duda al señalar: "Ahora, sale de acá a tres meses un screenshot de mensajes y bueno, volvemos a hablar...".

Respecto a si ella misma había consultado a la conductora, Valu Cervantes fue clara al indicar que nunca habló con Wanda por privado y que tampoco tiene su número.

La ex Masterchef Celebrity también brindó detalles sobre su vida en pareja con Enzo Fernández, señalando que él "es celoso normal" y que ella "no soy muy celosa". Además, destacó que Enzo "siempre tuvo buena onda" con que ella asistiera al programa de cocina, el cual calificó como "increíble", añadiendo que se divirtió muchísimo y se llevó amigos.

Sin embargo, las dudas persisten en el ámbito periodístico. Rodrigo Lussich manifestó su escepticismo sobre la versión de Cervantes, interpretando que Enzo "no quiere estar solo, él quiere que se vaya... y ella lo cuida". El motivo de esta interpretación es el "hate" que el futbolista recibió en redes sociales, donde se hicieron eco de que la salida de Valu de Masterchef se debía a presuntos "celos" y cuestionamientos del deportista, afectando el inicio de su carrera mediática.

Karina Iavícoli sumó al debate información previa compartida por Marcela Tauro, quien señaló que a Enzo Fernández "lo corren por todos los escándalos de Wanda y Valu". Iavícoli vinculó estos hechos a la presunta intención de Fernández de coincidir con la vuelta de Valu a Inglaterra "para cuidar la figura de él". Pablo Layús concluyó esta línea de especulación al señalar que Enzo se pediría 14 días y que "tal vez dijeron 'vamos a estar juntos'", dando a entender que la coincidencia de la estadía en Inglaterra buscaba reforzar la imagen pública de la pareja.