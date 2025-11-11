La tranquilidad meteorológica de la mañana de este martes dará un abrupto giro durante la tarde, cuando se espera la llegada de un sistema de fuertes vientos que se extenderá hasta la madrugada del miércoles. Según los datos pronosticados, el fenómeno se caracterizará por ráfagas potencialmente intensas que demandarán precaución por parte de la ciudadanía.

La jornada del martes 11 de noviembre iniciará con condiciones meteorológicas estables, presentando un cielo ligeramente nublado y una temperatura agradable de 20 grados. El viento se mantendrá moderado durante la mañana, con velocidades entre 13 y 22 km/h procedentes del sur. Sin embargo, el escenario cambiará de forma notable a partir de la tarde. Mientras la temperatura alcance un máximo de 32 grados bajo un cielo parcialmente nublado, el viento se intensificará de manera significativa, con una velocidad sostenida de entre 23 y 31 km/h del sureste. El elemento de mayor relevancia serán las ráfagas, que podrán alcanzar velocidades comprendidas entre 42 y 50 km/h, una condición que se mantendrá a lo largo de toda la noche.

El miércoles 12 de noviembre amanecerá con el viento aún reforzado durante la madrugada, manteniendo la intensidad de la tarde anterior, aunque sin la presencia de ráfagas destacadas. Las temperaturas descenderán levemente, con una máxima de 27 grados durante la tarde. La buena noticia es que se prevé una paulatina disminución de la fuerza del viento a partir de la mañana del miércoles, cuando las velocidades regresen a niveles moderados entre 13 y 22 km/h, marcando el fin del episodio ventoso.