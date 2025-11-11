Claudio Contardi, el ex marido de la modelo y conductora Julieta Prandi, continúa detenido en la Unidad 41 del penal de Campana, luego de que el Tribunal en lo Criminal N.º 2 rechazara su pedido de prisión domiciliaria. El condenado, de 19 años de pena efectiva por abuso sexual con acceso carnal agravado, fue fotografiado recientemente dentro del establecimiento carcelario, donde comparte pabellón con otros internos de alto perfil, entre ellos el ex sacerdote Julio César Grassi.

Claudio Contardi, condenado y preso en el penal de Campana. (Foto gentileza)

La negativa de la Justicia se conoció el pasado viernes, cuando los magistrados fundamentaron que “no han desaparecido las condiciones que justifican el encierro de Contardi” y que “es conveniente que continúe sometido a la medida cautelar que actualmente pesa sobre su persona, con el objeto de asegurar los fines del proceso”. El Tribunal subrayó además que el domicilio ofrecido por la defensa es el mismo donde se desarrollaron los abusos denunciados por Prandi.

La modelo, al conocer la decisión, expresó que “uno tiene que ser también inocente, tener de donde agarrarte para demostrar que merecés estar en tu casa leyendo un libro y gozando de la libertad que gozamos el resto de los mortales”. Para Prandi, la resolución judicial constituyó un “alivio” dentro de un proceso que definió como “un calvario de una década”.

El caso llegó a juicio este año, luego de que la denuncia se radicara en 2021 ante la UFI N.º 4 de Escobar. De acuerdo con el expediente, Contardi ejerció control psicológico, aislamiento social y violencia verbal contra la víctima desde 2015, incluso obligándola a cambiar su número de teléfono y restringir sus desplazamientos. En su declaración, Prandi recordó que él le decía: “¿Estás con alguien, putita?”, mientras la tomaba del pelo y la forzaba. Aseguró además que sentía náuseas cuando lo escuchaba llegar a la casa.

Los testimonios aportados revelaron un patrón de sometimiento progresivo. Prandi relató que sus padres recién pudieron conocer a su segundo hijo cuando cumplió cuatro años y que Contardi hacía gala de su rol de “pai” dentro de la religión umbanda, utilizando supuestos conocimientos espirituales para controlarla: “Desplegaba sus cartas sobre la mesa y me obligaba a contarle minuto a minuto lo que había hecho en el día”.

Entre las amenazas que constan en el expediente figuran frases como “si fueras hombre, no te dejo un solo hueso sano”, “no vas a cumplir más años, vas a recibir una corona” o la constante insinuación de que debía “escribir su testamento”. También la convenció falsamente de que padecía “un cáncer en el estómago”.

La condena a 19 años fue dictada el 13 de agosto de 2025 y representó, según palabras de la propia conductora, “el reconocimiento a una lucha larga, solitaria y dolorosa”. Prandi insistió en que visibilizar estos casos “es fundamental para que otras mujeres se animen a denunciar”.