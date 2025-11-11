Karina Jelinek reveló que Fariña le debe casi $600 millones

Karina Jelinek se abrió por primera vez para revelar detalles económicos de su explosiva y polémica historia compartida con Leonardo Fariña. La modelo confesó que su exmarido le quedó debiendo una importante cantidad de dinero: “Me quedó debiendo plata. Yo le presté una suma a él, que para mí es muchísimo y para mucha gente también”.

En una entrevista para Infama, la modelo blanqueó el monto específico de la deuda: “Fueron 42 mil dólares, una fortuna”. El préstamo se dio mientras estaban casados, ya que, según Fariña, él "no podía sacar plata". Además, él le prometió devolverle "el doble".

Jelinek explicó que, en aquel entonces, el negocio fue "de palabra" y no se plasmó en ningún documento porque ella confiaba ciegamente en su pareja: “Era mi marido”. Ella intentó firmar un recibo, pero Fariña se negó a hacerlo. Según Karina, él le respondió con indignación: “‘¿A mí me vas a hacer firmar un recibo que soy tu marido, que te compré esta cartera, la Hermes’”.

A pesar de la pérdida económica, Jelinek le puso humor a la situación al contar su astuta estrategia para compensar el engaño: “Ahora quiero vender todas mis carteras. Por lo menos recupero algo”.

Respecto al destino original del dinero, Jelinek comentó que en su momento Fariña le dijo que lo quería para un negocio, pero ella se enteró después que en realidad era para "jugar al póker".