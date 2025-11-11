Guillermina Valdés rompió el silencio en un momento delicado para el conductor Marcelo Tinelli, quien enfrenta polémicas que involucran a sus hijas mayores. La modelo y empresaria decidió hablar con el tono sereno que la caracteriza.

Consultada sobre el conflicto que atraviesa el clan Tinelli, Valdés fue categórica al indicar su enfoque principal: “Trato de preservar a Lolo. Estoy tratando de mantenerme aislada del tema”. Además, la exesposa del conductor manifestó su deseo de que la situación mejore pronto, ya que considera que “no es lindo para nadie”.

Valdés señaló que estas situaciones son “dinámicas vinculares” y que "es todo más complejo, no es matemático".

Respecto a su vínculo actual con Marcelo Tinelli, la modelo evitó cualquier confrontación pública y afirmó que espera que él “esté bien porque es el papá de Lolo”. Insistió en que no quiere opinar sobre el fondo del asunto. Con sus palabras, Valdés busca bajarle el tono al escándalo mediático y marcar distancia de la guerra familiar que se desató alrededor del conductor.

También se refirió a los comentarios de Candelaria Tinelli, quien días atrás había publicado mensajes que fueron interpretados como indirectas hacia ella y Paula Robles. Candelaria había asegurado que Soledad Aquino fue la "única ex que no se quedó con nada". Ante esto, Guillermina eligió la calma y la no respuesta: “Lo que escribió Candelaria lo tomo como todos los palitos que he recibido en mi vida, no voy a responder”.

Finalmente, Valdés cerró tajantemente la conversación aclarando las versiones sobre una posible disputa económica. Explicó que "nunca tuve división de bienes con Marcelo", ya que lo único que compraron fue un departamento entre los dos debido a que tienen un hijo en común, y señaló que esto "pertenece al ámbito privado".