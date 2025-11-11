Mimi Alvarado, panelista y pareja de El Tirri (primo de Marcelo Tinelli), reaccionó con dureza contra el conductor Mariano Iúdica después de que este hiciera comentarios incisivos sobre el presente familiar y económico de Marcelo Tinelli, desatando una nueva polémica en el mundo del espectáculo.

Iúdica, quien tiene un extenso pasado laboral junto al creador de ShowMatch, había opinado sobre la supuesta crisis que atraviesa el conductor. "Cuando construís sobre el dinero las relaciones, cuando se corre el dinero no queda nada de amor fraternal", fue la frase que detonó la furia de Alvarado.

Invitada al programa Tarde o Temprano, Mimi no dudó en atacar al comediante y sentenció sin dudar: "Lo de Iúdica me pareció asqueroso". La panelista confesó sentirse desconcertada por el ataque, ya que Iúdica fue "un tipo al que Marcelo le dio un montón".

Luego, la novia de El Tirri apuntó directamente a las motivaciones de Iúdica y defendió la trayectoria de Tinelli. "Se la da de que quiere ser el número uno y, para mí, el único es Marcelo", afirmó. Pero el momento más tenso llegó cuando se refirió a las palabras de Iúdica sobre la familia del Cabezón.

"Cuando se metió con la familia y dijo que los hijos no lo quieren porque está en la ruina... cuando Marcelo hable, va a correr sangre", continuó la panelista, desmintiendo que los problemas de Tinelli fueran económicos y aclarando que la tristeza del conductor radicaba en el distanciamiento con su hija, Juanita.

Mimi también reveló que Iúdica intentó bajar el tono a la polémica. El conductor se comunicó con ella y con el propio Tinelli para aclarar que sus dichos no habían tenido una mala intención. Sin embargo, Alvarado se mantuvo firme en su postura y le envió un ultimátum: "Le mando un beso, pero reitero lo que dije. Aquí no hay nadie santo, todo el mundo tiene muertos en el placard, pero él tiene momias con telarañas. Que no joda más y no se meta con los hijos de Marcelo".