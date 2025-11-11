La polémica que envuelve a Wanda Nara y Mauro Icardi escaló a nivel judicial tras la llegada del futbolista a Argentina con la China Suárez este lunes 10 de noviembre. Wanda había realizado un pedido expreso ante la Justicia para que ni la novia de Icardi ni sus hijos estuvieran presentes en el encuentro de él con sus hijas.

Sin embargo, el juez a cargo habría rechazado la solicitud de Wanda Nara. Según informó Guido Zaffora en DDM, la abogada de Wanda, Elba Marcovecchio, confirmó la decisión. El juez determinó que Eugenia y sus hijos pueden estar presentes en el encuentro de Mauro Icardi con sus hijas.

El fundamento detrás de esta decisión judicial se basa en un antecedente positivo: el juez habría considerado que la última vez que las menores se encontraron con su papá, la China y sus hijos (antes de que viajaran a Turquía), "la reacción de las nenas fue positiva" y no se presentó ninguna reacción negativa.

Pese a la decisión judicial, Wanda Nara habría enviado un mensaje a Guido Zaffora asegurando que la presencia de la actriz a ella le da igual, pero que "las nenas me dijeron que no quieren estar con Eugenia". Además, la mediática aseguró que las menores le contaron a la Licenciada Mattera que "Mauro las obliga a que pidan ver a la China Suárez".

El encuentro de Mauro Icardi con sus hijas estaría estipulado para el martes 11 de noviembre a las 12:00 del mediodía, justo cuando las menores salgan de la escuela. El delantero, sin embargo, tendría un "Plan B": Icardi anticipó que, conociendo el accionar de Wanda, las nenas podrían no ir al colegio y tendría que ir al Chateu Libertador para verlas (aunque esto último no está confirmado).

La situación se vuelve tensa ante la advertencia judicial. El juez Hagopian habría sido categórico: si Wanda se niega a entregar a sus hijas, "la policía ya está avisada para que a la media hora llegue al edificio con una orden para subir y que Wanda les entregue a las nenas". De esta forma, la Justicia busca asegurar que el futbolista pueda vincular a las niñas con su novia.