Radio Mitre exige a las herederas de Lanata le devuelvan el prestamo de 300 mil dólares

La muerte de Jorge Lanata, una de las figuras más influyentes del periodismo argentino, no solo significó el fin de una era en los medios de comunicación, sino también el inicio de una tensa y millonaria batalla legal. En el centro de este conflicto se encuentran sus herederas directas, sus hijas Lola y Bárbara Lanata, enfrentadas a su última esposa y abogada, Elba Marcovecchio, y, sorpresivamente, a Radio Mitre, el medio donde Lanata condujo su exitoso programa hasta su deceso.

Según fuentes cercanas al proceso, el conflicto se articula en dos frentes principales. El primero es la disputa tradicional por la división de bienes y activos personales del periodista, un patrimonio que incluye propiedades y bienes materiales de considerable valor. El segundo frente, y el más complejo, involucra los derechos de imagen, autoría y la explotación comercial póstuma de la obra de Lanata. Sus hijas habrían iniciado un reclamo formal para clarificar y asegurar que la utilización futura de su nombre y legado se realice con su consentimiento y bajo condiciones económicas que consideren justas.

El involucramiento de Radio Mitre surge, precisamente, en el marco de esta disputa por la continuidad de la explotación de la marca Lanata. Las herederas buscarían delimitar los límites de los acuerdos preexistentes y cualquier uso futuro de su voz, imagen o material de archivo, generando una fricción legal directa con la empresa de medios.

En este delicado contexto, la figura de Elba Marcovecchio es central. No solo es la viuda del periodista y heredera por su parte, sino también una abogada experta, lo que añade una capa de complejidad al proceso. Se la señala como el foco de la tensión con las hijas del conductor, no solo en relación a la distribución de la herencia sino también en la gestión de los acuerdos legales post-mortem.