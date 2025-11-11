El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires confirmó la detención de un hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata que lanzó un martillo hacia el árbitro Yael Falcón Pérez durante el partido frente a Vélez, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura. La identificación y captura del agresor, Franco Suárez, se realizó gracias al sistema de cámaras del estadio y a un operativo conjunto de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) y la Policía bonaerense.

El incidente ocurrió a los 33 minutos del primer tiempo, segundos después del gol de Marcelo “Chelo” Torres que puso en ventaja al conjunto platense. Desde la tribuna local, Suárez arrojó un martillo que impactó primero en el césped y luego rozó el rostro del árbitro. La acción provocó preocupación inmediata entre los jugadores y obligó a detener brevemente el encuentro. “El proyectil pasó muy cerca de mi cara”, declaró Falcón Pérez en las primeras evaluaciones, aunque no sufrió heridas de gravedad.

Los agentes de seguridad observaron a Suárez a través de las cámaras y dispusieron su detención dentro del estadio. Entre sus pertenencias se encontró además una bengala, lo que encendió aún más alarmas sobre el control de ingreso. Minutos después del episodio principal, otro hecho alteró la continuidad del partido: una bomba de estruendo explotó cerca de la asistente Mariana de Almeida, lo que motivó una segunda interrupción sin consecuencias físicas para la jueza de línea.

El detenido enfrenta ahora una causa contravencional y posibles sanciones administrativas adicionales. Entre ellas, se evalúa la prohibición de ingreso a los estadios de fútbol del país, en el marco del endurecimiento de medidas contra la violencia en el deporte. El hecho reavivó el debate sobre los falencias en los controles de acceso, especialmente en un contexto de creciente preocupación por los incidentes en las canchas argentinas.