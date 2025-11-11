Le pidieron fotos desnudas a una nena de 8 años en Roblox: ocurrió en Mendoza

Una madre realizó una denuncia pública tras descubrir que su hija de ocho años fue objeto de acoso sexual y extorsión a través de internet. El caso, ocurrido en Coquimbito, Mendoza, comenzó en la plataforma de videojuegos Roblox y se trasladó a redes sociales, poniendo en evidencia una metodología de grooming que las autoridades advierten en crecimiento.

Según el relato de Cristina Carrasco, madre de la menor, los hechos se iniciaron cuando un perfil fraudulento que simulaba ser una niña de doce años contactó a su hija a través de Facebook Messenger. El acercamiento se produjo luego de que la niña compartiera códigos para ingresar a servidores privados dentro de Roblox, juego que frecuentaba durante largos periodos.

La conversación digital comenzó de manera aparentemente inocente, con intercambio de fotografías familiares por parte del acosador para ganar confianza. Sin embargo, la situación escaló cuando el sujeto ofreció Robux, la moneda virtual del juego, a cambio de imágenes personales de la menor. Los pedidos progresaron desde fotos comunes hasta solicitar imágenes de cuerpo entero y, finalmente, la exigencia de fotografías desnuda, acompañada del envío de material explícito como ejemplo.

Fue en ese momento que la niña alertó a su madre. La respuesta del extorsionador fue inmediata y amenazante: afirmó poseer las fotografías ya enviadas y advirtió que las haría públicas entre los contactos familiares de la niña, cuyos datos –incluidos los de la madre– había obtenido previamente de redes sociales.

Carrasco actuó de manera inmediata realizando la denuncia correspondiente en la fiscalía. Las autoridades le instruyeron preservar toda la evidencia digital, incluyendo capturas de pantalla de los mensajes, sin eliminar ningún contenido del dispositivo, para permitir el avance de la investigación a cargo de la División Investigaciones.

La madre reconoció que desconocía la existencia del delito de grooming antes de esta experiencia. El caso se encuentra en etapa de investigación, y desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que este tipo de situaciones se ha incrementado, destacando que, cuando las víctimas son adolescentes, el riesgo suele ser mayor debido a la menor predisposición a informar a los adultos.