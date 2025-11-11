El joven que se entregó por el caso Barboza tiene un frondoso prontuario

En el marco de la investigación por el homicidio del niño Emir Barboza, de 8 años, ocurrido hace cuatro semanas en el barrio Valle Grande, un noveno sospechoso se presentó de forma espontánea durante la madrugada de este martes en una dependencia policial. Se trata de Uriel Rodríguez, de 18 años, quien admitió tener "vinculación o intervención" en el hecho, según informó en una entrevista en Radio Sarmiento el comisario Walter Vanegas, jefe de la comisaría de la zona.

El jefe policial relató que el procedimiento se inició "entre las 5 y 6 de la madrugada", cuando el joven "se hace presente solo y manifestó su vinculación al personal que está de guardia". Inmediatamente después de su declaración, Rodríguez fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) correspondiente. "Queda inmediatamente en calidad de detenido. Es demorado", explicó Vanegas, detallando que el individuo quedó alojado en la Comisaría 35 a la espera de ser trasladado a la UFI para ser formalmente abordado por los fiscales.

Respecto al historial del sospechoso, el comisario confirmó que Uriel Rodríguez posee antecedentes contravencionales en la comisaría. "Yo le puedo asegurar que son por expedientes contravencionales", afirmó, y precisó que estos incluyen "disturbios en la vía pública, insultos, provocaciones, escándalos alcohólicos, molestia a los vecinos".

"No puedo asegurar cuál es el tipo de vinculación con el crimen de Barboza, porque todavía es materia de investigación". Subrayó que corresponde a la fiscalía "corroborar los dichos de esta persona con las pruebas y evidencias que ellos están teniendo".

Consultado sobre la situación en el barrio Valle Grande tras el homicidio, Vanegas detalló las medidas de seguridad implementadas. "Hemos fortalecido lo que es la prevención con presencia de los mismos vehículos y de personal caminante", indicó. Añadió que se mantienen custodia policial las 24 horas en domicilios clave y que se ha reinstalado una cámara de seguridad del Cisem en un punto estratégico del barrio. "Ha mejorado esa sensación de seguridad en la gente en general", aseguró, destacando que no se han registrado nuevos episodios de violencia entre las familias involucradas.